Bomba iddia: AK Parti, kendilerine gelmek isteyen iki belediye başkanına kapıyı kapattı

Bomba iddia: AK Parti, kendilerine gelmek isteyen iki belediye başkanına kapıyı kapattı
Güncelleme:
Son dönemde belediye başkanlarının AK Parti'ye geçişleri gündemdeyken, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Bülent Özmen'in de partiye katılmak istediği öne sürüldü. Ancak iddialara göre AK Parti kurmayları bu geçişlere karşı çıktı.

Son dönemde birçok belediye başkanının kendi partilerinden istifa ederek Ak Parti'ye geçmesinin ardından, benzer iddialar gündeme gelmeye devam ediyor.

ÖZARSLAN VE ÖZMEN İSMİ GÜNDEMDE

Kulislerde konuşulan bilgilere göre, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ile Eyüpsultan Belediye Başkanı Bülent Özmen'in, AK Parti saflarına katılmak istedikleri öne sürülüyor. Ancak parti kaynaklarının, bu iki ismin olası geçişine sıcak bakmadığı iddia edildi.

GEÇİŞLERİN ARDI ARKASI KESİLMİYOR

Yerel seçimlerin ardından bazı belediye başkanlarının AK Parti'ye geçmesi siyasette dikkat çekerken, yeni isimlerin de benzer adımlar atabileceği konuşuluyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kulislerdeki bu iddialar başkent siyasetinde yeni bir hareketliliğin sinyali olarak değerlendiriliyor.

BURCU KÖKSAL İDDİASI ASILSIZ ÇIKTI AMA...

Bugün sabah saatlerinde Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın da AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak bu iddiaları reddeden Köksal, kendi parti yönetimine sert sözlerle yüklendi.

Köksal açıklamasında "Başkan seçildiğim günden beri alt etmeye çalışanlara çanak tutanlar, onları ödüllendirenler, yapılanlara sessiz kalanlar, hakkımı savunmayanlar kim? Siyasette rakibiniz saldırır, anlarım da kendi içinizden gelen saldırılar ne olacak? Bir taraftan her türlü zorluk içinde hizmet etmeye çalışıyorum; bir taraftan bunlarla uğraşıyorum. Çalışmaktan, hizmet etmekten değil; içeri-dışarı her türlü mücadele yoruyor" ifadelerine yer verdi.

