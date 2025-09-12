Bolu'da 'Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları' programı düzenlendi

Bolu'da, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek başkanlığında "Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" programı düzenlendi.

Özyürek, MHP Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Yusuf Tanık, Hüsnü Doğan ve Mehmet Onur Kasım ile kentteki bir otelde organize edilen programa katıldı.

MHP İl Başkanı Ayhan Çelikkol ve partililerin de bulunduğu toplantıda basın mensuplarına açıklama yapan Özyürek, yarın çevredeki 9 ilin katılımıyla Eskişehir'de düzenlenecek "Terörsüz Türkiye" kapsamındaki programa Bolu'daki sivil toplum örgütlerini davet etmek için burada olduklarını söyledi.

"Terörsüz Türkiye" sürecinin, Filistin'deki, Gazze'deki soykırımın durması, Suriye'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, Türkiye Cumhuriyeti devletinin daha güçlü hale gelebilmesi, Türk milletinin ve gelecek nesillerin geleceği demek olduğunu belirten Özyürek, "Milli birlik ve beraberlik içinde vatan bir bütündür." dedi.

Özyürek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ifade ettiği gibi şehitlerin ruhunu incitecek herhangi bir adım atılmayacağını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Bunu bilmenizi isteriz. Terör örgütü silahı neden bırakmasın? Teröristler neden teslim olmasın? Neden bunu istemeyen veya muhalefet eden insanlar var? Teröristlere destek veren Amerika, İsrail ve Avrupa'dır, bunları anladık. Teröristlerin var olması için onlara silahlarını, gıdalarını her şeylerini temin eden İsrail ve Amerika var. Peki bizim içerdeki arkadaşlarımızın derdi ne acaba?"

Asırlardır olduğu gibi içerde herhangi bir kaos ortamının olmaması gerektiğini dile getiren Özyürek, "Bu bayrağın gölgesi altında, Türkiye Cumhuriyeti devletinin çatısı altında hep beraber kardeşçe bu ülkemize sahip çıkmak zorundayız. Güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti devletimiz var. Allah'ın izniyle Terörsüz Türkiye ile onu daha da güçlendirerek önce Filistin'e, Gazze'ye sonra da hemen yanı başımızdaki bütün İslam ülkelerine sahip çıkıp, yanımızdaki Suriye'nin bölünmez bütünlüğüne sahip çıkmak zorundayız." dedi.

Özyürek, bunların başarılması gerektiğini vurgulayarak, "Bunu yapamazsak zaten gördüğümüz gibi İsrail'in sonunda hedefi Türkiye. O yüzden buna müsaade etmememiz lazım. Gelin bir olalım, birlikte olalım, Terörsüz Türkiye'ye hep beraber destek olalım. Artık uyanalım. Coğrafyamız zor bir coğrafya. O yüzden ayakta kalmak her zaman ifade ettiğimiz gibi birlik ve beraberlikten geçiyor." ifadesini kullandı.

Özyürek ve beraberindekiler, programları kapsamında Valiliği, Bolu Şehit ve Gazi Aileleri Derneğini, Bolu Ticaret ve Sanayi Odasını, AK Parti İl Başkanlığını, Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini, Bolu Ziraat Odasını ve STK'leri ziyaret edecek.