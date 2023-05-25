Bolu Belediyesi'nin sığınmacı pankartı seçim yasaklarına aykırı bulundu

Seçim yasaklarına aykırı olduğu gerekçesiyle pankart indirildi

- AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner: "Bizim sosyal medya şovmenleriyle işimiz yok. İşi gücü takipçi kasmak. Bizim derdimiz memleket o şahsın derdi şov"

BOLU - Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın belediye binasına astırdığı geçici sığınmacılara yönelik Türkçe ve Arapça ifadelerin yer aldığı pankart seçim yasakları çerçevesinde indirildi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın belediye binasına astırdığı geçici sığınmacılara yönelik Türkçe ve Arapça ifadelerin yer aldığı pankartın kamu kurumlarına pankart asılamayacağı şekildeki seçim yasaklarına aykırı olduğu gerekçesiyle mahkeme tarafından kaldırılmasına karar verildi. Pankart akşam saatlerinde indirildi. Tanju Özcan, "AKP'nin şikayeti üzerine pankart indirildi" derken, AK Parti İl Başkanı Suat Güner, "Bizim şikayetimiz yok, şimdi sizden öğreniyoruz. Bizim derdimiz 28 Mayıs'ta yapılacak seçimler, sosyal medya şovmenlerine ayıracak zamanımız yok" ifadelerini kullandı.

"Olaydan haberimiz yok, sosyal medya şovmenlerine ayıracak zamanımız yok"

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, yaptığı açıklamada, "Bizim olaydan haberimiz yok. Kentin belediye başkanı yine şov peşinde. Biz 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine odaklandık. Bizim sosyal medya şovmenleriyle işimiz yok. İşi gücü takipçi kasmak. Kim neden indirdi nasıl karar alındı bilmiyoruz. Bizim derdimiz memleket o şahsın derdi şov" dedi.