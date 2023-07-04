Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 'Değişim ve Adalet' yürüyüşüne devam ediyor

BOLU'dan CHP Genel merkezine 'Değişim ve Adalet' yürüyüşü başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yürüyüşüne devam ederken 30 kilometreyi geride bıraktı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ikinci kez CHP'den 'kesin ihraç' talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edilmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Bolu'dan Ankara'ya dün öğle saatlerinde 'Değişim ve Adalet' yürüyüşü başlattı. Dün Anıtpark'tan yüzlerce kişi tarafından uğurlanan Özcan, ilk gün 24 kilometre yürüdü. Geceyi Tekke köyü mevkinde karavanda geçiren Özcan, sabah saatlerinde yürüyüşüne kaldığı yerden devam etti. Yaklaşık 40 kişiyle birlikte Ankara'ya doğru yürüyen Özcan, 30 kilometrelik yolu geride bıraktı. Özcan'a yürüyüşü sırasında eşi Meral Özcan ve Belediye Başkan yardımcısı olan kuzeni Sedat Gülener de eşlik etti. Polis ekipleri de yol güzergahı üzerinde güvenlik önlemi aldı. Mola noktasında açıklamalarda bulunan Başkan Özcan, değişimin kaçınılmaz olduğunu belirterek, "Dün büyük bir inançla başladık, kararlılıkla başladık. Bunun sonucunda da umutlu bir şekilde Ankara'ya giriş yapacağız. Zaten dün parti sözcüsünün açıklamalarında da değişiminden kaçınan, değişmemek için her şeyi yapan, koltuktan kalkmayı reddeden genel merkez yönetiminin ne kadar büyük panik içerisinde olduğunu gösteren açıklamalar. Tecrübeli bir siyasetçi olarak bunu söylüyorum. Dolayısıyla onların korktuğu gibi olacak. Değişim kaçınılmaz" dedi.