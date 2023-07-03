Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 'Değişim ve Adalet' Yürüyüşü Başlattı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'dan Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne 'Değişim ve Adalet' yürüyüşü başlattı. Özcan, yürüyüşüne çok sayıda kişinin de eşlik ettiğini belirterek, partiyi Atatürkçü çizgiye oturtmak için yürüyüşü başlattığını ifade etti.