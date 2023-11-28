Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkbükü Mahallesi Hekimköy Sitesi'nde Yöneticilerle Buluştu

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkbükü Mahallesi Hekimköy Sitesi'nde yapılan toplantıda site yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantıda bölgeyle ilgili istek ve şikayetler değerlendirildi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkbükü Mahallesi Hekimköy Sitesi'nde yöneticilerle ile bir araya geldi.

Başkan Aras, bölge ile ilgili istek ve şikayetleri değerlendirmek üzere site yöneticileri ile Hekimköy Sitesi'nde yapılan toplantıda buluştu.

Toplantıya, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcıları Yaşar Çelikkan ile İbrahim Akbaş, Muğla Su ve Kanalizasyon İçme Suyu Birinci Bölge Şube Müdürü Oğuz Kağan Bardakçı, Türk Telekom Müdür Yardımcısı Melike Demirel, AYDEM Saha Yetkilisi Bayram Akçay, Türkbükü Mahalle Muhtarı Yücel Ertuğrul, ilgili birim müdürleri ve personelleri ile Hekimköy, Kardeşler, Olivehill, Olive Garden, Taşevler, Sankop sitelerinin yöneticileri ve sakinleri katıldı.

Toplantıda katılımcıların taleplerini dinleyen ve mevcut çalışmalar, su durumu ve arıtma tesisi çalışmaları hakkında bilgiler paylaşan MUSKİ Birinci Bölge Şube Müdürü Oğuz Kağan Bardakçı, Geyik Barajı ve Sazköy'deki su kuyularında su temini çalışmaları olduğunu söyledi.

AYDEM saha yetkilisi Bayram Akçay ise katılımcılara bölgedeki çalışmalar ve aydınlatmalar hakkında bilgiler verdi.

2019 yılından bu yana yapılan çalışmalar hakkında detaylar paylaşan Başkan Aras, "Bodrum özellikle salgın döneminde ciddi bir büyümeyle karşı karşıya kaldı. Yaklaşık üç katına çıkan bir nüfus yoğunluğu Bodrum'da yeni bir dönemi bizlere getirdi. Arkasından salgınla beraber gündem değişti. Yerel yönetimler, muhtarlar, bütün vatandaşlarımız her şeyi bırakıp canıyla uğraşmaya başladı. Bu durumdan Bodrum farklı bir şekilde etkilendi. Bodrum, bir göç dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Biz, zaman zaman bu konuda açıklama yaptık ama çok da fazla etkili olmadı" diyerek, Bodrum nüfusunun artışıyla birlikte yaşanılan sıkıntılara değindi.

Mevcut kaynakların geçen yıla oranla yüzde yetmiş azaldığını da sözlerine ekleyen Başkan Aras, su tasarrufu önerilerinde bulunarak, "Tüketim son dönemde üç katına çıktı. Bodrum'da şu an 28 bin havuz bulunuyor ve bu orana bakıldığında ciddi bir su sarfiyatının gerçekleştiğini görüyoruz. Vatandaşlarımızın havuzlarını kışın boşaltmamasını istiyoruz" diye konuştu.

Belediye Başkanı Ahmet Aras, sahillerdeki ve otellerdeki duşlarda aşırı su tüketimin olduğuna, denizden arıtma tesislerinin devreye sokulması gerektiğine, mevcut arıtma tesislerinin sağladığı geri dönüşüme ve Akbelen'deki su mücadelesine de değindi.

Yol, su, elektrik, temizlik ve ulaşım ile ilgili taleplerin alınıp ilgili birimlere aktarıldığı toplantının sonunda Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da talimatıyla ilerleyen günlerde diğer site yöneticileri ile toplantıların yapılacağı kararlaştırıldı.