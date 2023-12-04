Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 2024 yerel seçimleri için aday adaylığı başvurusunu yaptı. Başkan Aras, başvuru dosyasını vermesinin ardından parti binası önünde mitingi andıran toplantıda konuştu.

CHP'de aday adaylığı başvuruları sürerken Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bugün aday adaylığı başvurusunu yaptı. Ahmet Aras, başvurusunun ardından parti binası önünde açıklama yaptı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı basın açıklaması mitingi andırdı.

Parti binası önünde açılış konuşmasını yapan İlçe Başkanı Tuna Işın, "Biz CHP Bodrum İlçe Örgütü'nün eşitlik anlayışı gereği hiçbir aday adayı açıklama yaptığı zaman burada yanında bulunmadık ama bir yanlış anlaşılmaya meyil vermesin diye bu açıklamayı yapmak istedik. Sayın Başkanım 4,5 yılda taş taş üzerine koydunuz, çok teşekkür ediyoruz. CHP Bodrum İlçe Örgütü ile uyumlu çalıştınız. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Çıktığınız yolda size ve diğer belediye başkan adaylarına başarılar diliyorum" dedi.

Tüm aday adaylarına eşit bir şekilde yaklaşacaklarını dile getiren Işın, Bodrum'da bu kadar çok aday adayının çıkmasının CHP'nin demokrasi anlayışından kaynaklandığını söyledi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sözlerine şöyle başladı;

"Benim için yaşanacak, hizmet edecek başka bir kent yok. O yüzden 2019'da sizlerle birlikte bu yola çıktığımızda nasıl bir şevk ve heyecanla adım attıysak bugün yine aynı şevk ve heyecanla bu kürsüdeyim, sizlerin arasındayım. İnanın dosyamı verirken çok duygulandım. CHP çatısı altında olmak çok büyük bir onurdur"

Ekip arkadaşları ile birlikte 2019'dan beri zor şartlarda önemli işler yaptıklarını dile getiren Aras, önce pandemi ardından 6 Şubat depremlerinde herkesin yardımına koştuklarını dile getirdi. Başkan Aras, şöyle devam etti;

"Yetki alanımızı dışında olsa dahi o kurum, bu kuruluş demeden her şeyi sahiplendik. 'Vatandaşımın sorunu, benim sorunumdur, yetkim olmasa bile sorumluluğumdur' diyerek bunu her zaman omuzlarımızda hissettik ve o şekilde bir yönetim tarzı gösterdik. Şehrin kronik sorunlarının çözümü için de Büyükşehir Belediyemiz ve Turizm Bakanlığımızla, diğer kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yaptık. Beraber çalışmaya da devam edeceğiz. Geçtiğimiz 4 yılda çok önemli yatırımlar yapıldı, belki vatandaşımız bölgesel olarak mağdur oldu ama onların hepsinin semeresini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Daha rahat bir altyapıya kavuşacağız. Böylece üst yapıdaki yatırımlar da devam edecek. Bodrum, daha mutlu, huzurlu ve yaşanabilir bir kent haline gelecek"

Göreve 5 yıl daha talip olduğunu ifade eden Aras, konuşmasına şöyle devam etti;

"Bugün burada siz hemşerilerimin desteğiyle ve talebiyle, çalışma arkadaşlarımızın gücüyle, 5 yıl daha çalışmak için sizlerin karşısında aday oluyorum. Desteğinizi bekliyorum. Ben hizmete devam etmek için bunu bekliyorum. Ne koltuk sevdam var ne de şahsi meselem var. Benim tek meselem Bodrum'un sorunlarının bir an önce geride bırakılmasıdır. Her vatandaşımın, hangi gelir grubunda olursa olsun, hangi etnik kimliğe, mezhepsel kimliğe sahip olursa olsun, yerli yabancı demeden herkese sahip çıkacak bir yönetimden söz ediyorum. Biz, 5 yıllık yönetimimizde bunu gösterdik. Bundan sonra da aynı felsefe ve prensiplerle çalışmaya devam etmek istiyorum. Ben, sizlerle birlikte yol yürümekten dolayı çok büyük gurur duyuyorum, çok mutluyum. Şimdi de yine hiç hız kesmeden bu çalışmayı yapmak üzere sizlerin desteğiyle, güveniyle tekrar yola çıkıyorum. Sizlerin güvenine layık olmak için arı gibi çalışacağım"

Başkan Aras, diğer aday adaylarını da kutlayarak sözlerini şöyle noktaladı;

"Kamu görevi, bu tür toplumsal çalışmalar, siyasal çalışmalar büyük cesaret ister. O yüzden kim olursa olsun, aday adayı olarak başvuran tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Yolları açık olsun, bahtları açık olsun"

Başkan Aras, açıklamasının ardından vatandaşlarla kucaklaştı, başarı dileklerini kabul etti. - MUĞLA