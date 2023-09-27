BMMYK, İngiltere İçişleri Bakanı'na yanıt verdi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın BM Mülteci Sözleşmesi hakkındaki eleştirilerine yanıt verdi ve mülteci sorumluluğunun daha güçlü bir şekilde paylaşılması gerektiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), örgüt hakkında eleştirel açıklama yapan İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman'a yanıt verdi. Braverman'ın BM Mülteci Sözleşmesi hakkında, 'modern çağa uymuyor' açıklamasına karşılık olarak mülteci sorumluluğunun daha güçlü bir şekilde paylaşılması gerektiğini belirtti.

Braverman, ABD'nin başkenti Washington'daki Amerika Girişim Enstitüsü adlı düşünce kuruluşunda dün yaptığı konuşmada, BM'in 1951 Mülteci Sözleşmesi'nin revize edilmesi gerektiğini savunmuş, 'modern çağa uymadığını' ve Sözleşme'nin bazı durumlarda güvenlik tehdidine yol açması sebebiyle 'başarısız' olduğunu vurgulamıştı.

'İHTİYAÇ REFORM DEĞİL SORUMLULUK PAYLAŞIMI'

BMMYK, Braverman'ın açıklamasına tepki gösterip Sözleşme'nin halihazırda gerçekliliğini koruduğunu vurgulayıp "İhtiyaç, reforma ya da daha kısıtlayıcı bir yoruma değil, Sözleşme'nin ve onun temelindeki 'sorumluluk paylaşımı ilkesinin' daha güçlü ve daha tutarlı bir şekilde uygulanmasına yöneliktir" dedi.

BM Mülteci Örgütü açıklamasında İngiltere'de yaşanan mülteci problemine dikkat çekerek "BMMYK, İngiltere Hükümetine bu konuda somut ve uygulanabilir teklifler sunmuş olup, mevcut iltica birikiminin giderilmesine yönelik yapıcı ve süregelen çabaları desteklemeye devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

BRAVERMAN NE DEDİ?

Braverman, konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

"Birkaç hafta önce Avrupa'nın diğer İçişleri Bakanlarıyla yaptığım görüşmelerde, bugün değindiğim üzere Mülteci Sözleşmesinin yenilenmesi hakkında konuştuk. Farklı görüşlere sahip olsak da hepimizin ortak noktası yeni bir dünyada yaşıyor oluşumuz ve modası geçmiş yasal modellere bağlı kalmamamız gerektiğidir" dedi.