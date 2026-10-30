BM Temsilcisi Holguin, Kıbrıs'ta Hristodulidis ve Erhürman ile 9 Kasım'da buluşacak

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin, Kıbrıs meselesine ilişkin yeni temaslarda bulunmak üzere adaya geldi. Holguin'in bugün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, 2 Kasım Pazartesi günü ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir araya gelmesi bekleniyor. Ayrı ayrı gerçekleştirilecek görüşmelerin ardından 9 Kasım'da üçlü toplantı yapılması planlanıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüşmeler yapmak üzere Kıbrıs'a geldi. Rum basınında yer alan haberlere göre Holguin, yeni diplomatik temas turuna bugün Hristodulidis ile gerçekleştireceği görüşmeyle başlayacak. Görüşmenin saat 12.30'da yapılması öngörülürken, BM temsilcisinin pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüşmesi planlanıyor. Rum haber ajansı KİPE'nin aktardığı bilgilere göre Erhürman ile görüşmenin saat 11.30'da yapılması bekleniyor.

Gözler 9 Kasım'daki üçlü görüşmede

BM gözetiminde yürütülen temasların ardından Holguin, Erhürman ve Hristodulidis'in 9 Kasım'da aynı masada buluşması öngörülüyor. BM'nin daha önce yaptığı açıklamada, liderlerin güven geliştirici önlemler, müzakere metodolojisi ve Kıbrıs meselesinin özüne ilişkin konularda görüş alışverişini sürdürdükleri belirtilmişti. Üçlü görüşmede tarafların müzakere sürecine ilişkin yaklaşımlarının, güven arttırıcı önlemlerin ve yeni temasların nasıl sürdürüleceğinin ele alınması bekleniyor.

Rum tarafının Maraş önerisi de gündemde

Holguin'in adaya gelişi öncesinde 27 Ekim'de BM gözetiminde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erhürman ile GKRY lideri Hristodulidis, geçiş noktaları, Maraş ve müzakere yöntemi konularını görüşmüştü. Rum basınına göre Hristodulidis, görüşmede daha önce sunduğu 19 öneriden özellikle geçiş noktaları, Maraş ve Mağusa Limanı ile müzakere metodolojisine ilişkin başlıkları gündeme getirdi.

Rum tarafının Maraş'ın BM yönetimine devredilmesi karşılığında Mağusa Limanı üzerinden AB gözetiminde ticaret yapılmasına yönelik önerisine Cumhurbaşkanı Erhürman daha önce karşı çıkmıştı. Erhürman, Mağusa Limanı'nın zaten açık olduğunu, asıl sorunun Avrupa Birliği ile doğrudan ticaret yapılamaması olduğunu belirterek, Rum tarafının önerisinin dengeli olmadığını ifade etmişti.

Liderler açıklama yapmama konusunda mutabık kaldı

GKRY lideri Hristodulidis, 27 Ekim'deki görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Holguin'in temasları öncesinde Kıbrıs meselesinin özüne ilişkin konularda yeni açıklama yapmama konusunda Cumhurbaşkanı Erhürman ile mutabık kaldıklarını bildirmişti. Rum basınında yer alan değerlendirmelerde, Holguin'in yeni ziyaretinde güven sağlayıcı önlemler ve taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının ele alınmasının beklendiği, ancak kapsamlı müzakerelerin yeniden başlaması konusunda henüz somut bir ilerleme sağlanmadığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı