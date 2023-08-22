BM Libya Özel Temsilcisi: Libya'nın seçimlere geçebilmesi için birleşik hükümet kurulmalı

BM Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily, Libya'nın seçim aşamasına geçebilmesi için ülkedeki ana aktörlerin üzerinde uzlaşma sağladığı birleşik hükümet kurulmasının şart olduğunu belirtti. Bathily, Libya'da güvenli bir ortam oluşturulmasının seçimlerin gerçekleşmesi ve sürdürülebilir istikrarın sağlanması için önemli olduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi ve Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı Abdoulaye Bathily, Libya'nın seçim aşamasına geçebilmesi için ülkedeki ana aktörlerin üzerinde uzlaşma sağladığı birleşik hükümet kurulmasının şart olduğunu belirtti.

BM Libya Temsilciliğinin sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından yapılan açıklamaya göre Bathily, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) brifing verdi.

Bathily, Libya'nın seçim aşamasına geçebilmesi için ülkedeki ana aktörlerin üzerinde uzlaşma sağladığı birleşik hükümet kurulmasının şart olduğunu vurguladı.

BM yetkilisi, Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisinin (TM) altışar üyesinden oluşan 6+6 Komitesi'nin hazırladığı seçim yasalarındaki hukuki boşlukların giderilmesi amacıyla Seçim Kurulu tarafından sunulan önerileri değerlendirmeleri için Libyalı kesimlerle yoğun çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Bathily, Libyalı siyasi liderler arasında ortak müzakereler yürütülmesi için Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile çalıştıklarını aktararak, ülkede güvenli bir ortam oluşturulmasının, seçimlerin gerçekleşmesi konusunda ilerlemeyi ve sürdürülebilir istikrarı sağlayacağını söyledi.

Libyalı liderlerin, prensipte seçim kanunları taslağında değişiklik yapılmasını kabul ettiğini kaydeden Bathily, 6+6 Komitesi'nden seçim yasalarının uygulanabilir hale gelmesi adına son halini hazırlamasını istediğini sözlerine ekledi.

Ne olmuştu?

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisinin altışar üyesinden oluşan Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi, ülkede seçimlerin anayasal dayanağı kabul edilen Anayasa Beyannamesi'nde değişiklik yapmak üzere Fas'ta toplantılar düzenlenmişti.

Toplantılar sonucunda Komite üyelerinin Libya'da seçimlerin yapılmasının önünü açan yasaları 3 Haziran'da oy çokluğuyla kabul ettiği açıklanmıştı.

Komite tarafından 9 Haziran'da yapılan açıklamada, seçim kanunları taslaklarının üyelerce onaylandığı, nihai olduğu ve gelecek seçimlerin bu kanunlara uygun şekilde gerçekleştirileceği belirtilmesine rağmen bazı maddeler hala çeşitli kesimlerce tartışma konusu olmaya devam ediyor.