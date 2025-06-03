BM Güvenlik Konseyi'ne 5 Yeni Geçici Üye Seçildi

BM Güvenlik Konseyi'ne 5 Yeni Geçici Üye Seçildi
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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Bahreyn, Kolombiya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Letonya ve Liberya, 1 Ocak 2026'dan itibaren iki yıl boyunca BM Güvenlik Konseyi'ne geçici üye olarak seçildi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda (BMGK), yapılan oylamada Bahreyn, Kolombiya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Letonya ve Liberya, 1 Ocak 2026'dan itibaren iki yıllık dönem için BM Güvenlik Konseyi'ne geçici üye olarak seçildi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda (BMGK), BM Güvenlik Konseyi'nde 2026 ve 2027'de yer alacak 5 yeni geçici üye ülkeyi seçmek üzere oylama yapıldı. Oylamada Bahreyn, Kolombiya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Letonya ve Liberya, 1 Ocak 2026'dan itibaren iki yıllık dönem için BM Güvenlik Konseyi'ne geçici üye olarak seçildi.

Bu yıl seçilen Bahreyn, Kolombiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Letonya ve Liberya, kendi bölgesel gruplarında rakipsiz aday olarak gösterildi. Adayların, BM Genel Kurulu'ndaki 193 ülkenin üçte ikisinin oyunu alması gerekiyor. Seçim sonuçlarına göre, Bahreyn 186 oy, Demokratik Kongo Cumhuriyeti 183 oy, Liberya 181 oy, Kolombiya 180 oy ve Letonya 178 oy aldı. Söz konusu ülkeler, BM Güvenlik Konseyi'nde görev süreleri 31 Aralık 2025'te sona erecek olan Cezayir, Sierra Leone, Güney Kore, Guyana ve Slovenya'nın yerini alacak.

Konsey, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve ABD'den oluşan beş daimi üyeye ek olarak 10 geçici üyeden oluşuyor. Geçici üyeler, coğrafi temsile göre bölgesel gruplar arasından seçiliyor ve her yıl beş yeni üye bu göreve dahil ediliyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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