Üye Girişi
Haberler

BM Güvenlik Konseyi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki barışı koruma misyonuna son verilmesini kabul etti

Güncelleme:
Abone Ol

BM Güvenlik Konseyi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki BM'nin barışı koruma misyonuna aşamalı olarak son verilmesine oy birliğiyle karar verdi. MONUSCO'nun faaliyetlerinin sona erdirilmesi kabul edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki BM'nin barışı koruma misyonuna aşamalı olarak son verilmesine oy birliğiyle karar verdi.

BM Güvenlik Konseyi'nde, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki BM İstikrar Misyonu'nun (MONUSCO) faaliyetlerinin aşamalı olarak sona erdirilmesini öngören karar tasarısı oylandı. Güvenlik Konseyi, oybirliğiyle MONUSCO'nun faaliyetlerinin aşamalı olarak sona erdirilmesini kabul etti.

Dünyanın en büyük barışı koruma operasyonlarından biri olarak bilinen MONUSCO, 1 Temmuz 2010'da daha önceki BM barışı koruma misyonu olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Birleşmiş Milletler Örgütü Misyonu'ndan (MONUC) görevi devralmıştı. MONUSCO, Mart 2022 itibariyle Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 12 binden fazla asker ve bin 600 polis ile görev yapıyor. MONUSCO, ülkenin doğusunda onlarca yıldır devam eden çatışmaları durduramaması nedeniyle sık sık eleştiriliyordu. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Birleşmiş Milletler Kongo Güvenlik Uluslararası İlişkiler Politika Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İstanbulspor - Trabzonspor maçı CANLI izle! İstanbulspor - Trabzonspor maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Survivor Begüm kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Mavi Takım Begüm kaç yaşında, evli mi? Survivor Yunus Emre kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Mavi Takım Yunus Emre kaç yaşında, evli mi? Survivor Ogeday kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Mavi Takım Ogeday kaç yaşında, evli mi? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 19 Aralık Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 19 Aralık Konya su kesintisi listesi! MasterChef 2. eleme adayları kim oldu? 19 Aralık eleme potasında kimler var? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 19 Aralık Bursa su kesintisi listesi! 19 Aralık MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? MasterChef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? MasterChef bugün kazananı kim? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 19 Aralık İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 19 Aralık Ankara su kesintisi listesi! Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye Meclis'ten geçti mi, ne zaman geçecek? Üç Kız Kardeş CANLI İZLE! 19 Aralık Üç Kız Kardeş 67 . bölüm CANLI İZLE! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 19 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Edin Dzeko Kayserispor kadrosunda neden yok, sakat mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title