Haberler

BM Güvenlik Konseyi, EUFOR'un Görev Süresini 1 Yıl Uzattı

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Bosna Hersek'teki EUFOR Barış Gücü Misyonu'nun görev süresini 1 yıl daha uzattı. Oylamada üye ülkelerin tamamı destek verirken, Rusya bu süreçte Yüksek Temsilcilik Ofisi'ne yönelik eleştirilerde bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Bosna Hersek'te Türk askerinin de görev aldığı Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu'nun (EUFOR) görev süresini 1 yıl daha uzattı.

BM Güvenlik Konseyi, New York'ta Bosna Hersek'le ilgili 6 aylık olağan oturumunu gerçekleştirerek EUFOR'un yetkisini 1 yıl daha uzatma kararını oyladı. Güvenlik Konseyi'ndeki oylamada bünyesinde Türk askeri gücünü de barındıran barış misyonunun görev süresinin uzatılmasına konsey üyesi 15 ülkenin tamamı destek verdi.

Rusya : "Yüksek Temsilcilik Ofisi ilga edilmeli"

Karara, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olduğu için veto hakkı bulunan ve Bosna Hersek'te yıl içinde yaşanan gerginlik sürecinde Bosnalı Sırp siyasetçilerden EUFOR'un görev süresinin uzatılmaması yönünde talepler alan Rusya da destek verdi.

Ancak, Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya ayrıca, konseydeki oturumda Bosna Hersek Yüksek Temsilcilik Ofisi'ne (OHR) sert eleştiriler yöneltti. Nebenzya, Bosna Hersek'teki krizin sebebinin OHR olduğunu ve bu yapının ilga edilmesi gerektiğini söyledi. Nebenzya, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt'in meşruiyeti olmadığını ve ülkedeki krizin Schmidt'in aldığı kararlar olduğunu savunarak, "Dayton'ın ilkeleri, tek geçerli temeldir. Yüksek Temsilcilik Ofisi ilga edilmelidir" şeklinde konuştu.

"Bu krizlerin nedeni Batılı ülkelerin faaliyetleridir"

Temsilci Nebenzia, "Derin bir endişeyle ifade etmeliyim ki bu yıl Bosna Hersek'te krizlere tanıklık ettik. 2025 yılı içinde bu, Güvenlik Konseyi'nin Bosna Hersek konusunda gerçekleştirdiği 5. toplantı. Bu durum ülkedeki etnik gruplar arasındaki sorunları açıkça gösteriyor. Bu krizlerin nedeni, savaş sonrası dönemde uzlaşı yerine karar tasarıları hazırlamaya başlayan Batılı ülkelerin faaliyetleridir" dedi.

ABD: "Artık uluslararası müdahaleler yerine kurucu halkların uzlaşısı üzerine çalışacağız"

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Dorothy Shea, BM Güvenlik Konseyi oturumunda ABD'nin Batı Balkanlar'daki güvenliğe bağlı olduğunu ve bu çerçevede EUFOR misyonunun görev sürecinin uzatılmasını desteklediğini söyledi. Shea, "EUFOR misyonu, Bosna Hersek'in egemenliği ve toprak bütünlüğü açısından hala kilit öneme sahiptir. Bu misyondaki liderliği için AB'ye teşekkür ediyoruz" dedi.

Bosna Hersek'teki Sırp siyasetçilerin ayrılıkçı adımları sonrasında ortaya çıkan krizin çözülmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden ABD'li Temsilci, "ABD artık uluslararası müdahaleler üzerinde çalışmayacak. Artık sıra, üç kurucu halkın atacağı adımlarda" ifadelerini kullandı.

EUFOR misyonu

Bosna Hersek'te 1992-95 yılları arasındaki savaşa son veren Dayton Barış Antlaşması'nın uygulanması görevinin NATO'ya verilmesinin ardından ülkede önce Uygulama Kuvveti (IFOR) ardından da İstikrar Kuvveti (SFOR) görev yapmıştı. Avrupa Konseyi'nin 2004 yılında aldığı kararla SFOR'un yerini alan EUFOR'un görev süresi, her yıl BM Güvenlik Konseyi'nde Bosna Hersek'in güvenlik durumuna ilişkin gerçekleştirilen değerlendirmenin ardından 1 yıllığına uzatılıyor.

EUFOR misyonu, Bosna Hersek'te Sırpların yoğun olarak yaşadığı Sırp Cumhuriyeti hükümetinin ayrılıkçı adımlarının ardından ülkedeki askeri varlığını güçlendirmiş ve ülkenin güvenlik ve istikrarı açısından kritik bir rol üstlenmişti. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
title
