Üye Girişi
Haberler
Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem oldu
Sivas'ta korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
Suriye'de yeni yönetimin lideri: Şam'ı ele geçirmeseydik bölgesel savaş çıkardı
Şara'dan çarpıcı "Türkiye" açıklaması: Eğer Şam'ı devirmeseydik...
İşte Esad devrildiğinden bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Suriyelilerin ülkesine dönüşü hızlanıyor! İşte son rakamlar
MTV zammı belli oldu
Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne büyük zam

BM Genel Sekreteri Guterres: 2025 için birleşmiş bir dünya çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres: 2025 için birleşmiş bir dünya çağrısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 2024 yılı ile ilgili mesajında, insanlığın daha barışçıl ve eşit bir gelecek inşa etmesi gerektiğini vurguladı. Savaşların ve iklim değişikliğinin yarattığı sorunlara dikkat çekerek, 2025'te birlikte yeni bir başlangıç yapılabileceğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni yıl için yayınladığı mesajda, "Birlikte 2025'i bölünmüş bir dünya olarak değil, birleşmiş milletler olarak yeni bir başlangıç haline getirebiliriz" dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni yıl için video mesaj yayınladı. 2024 yılına ilişkin değerlendirmesinde Guterres, 2024'te umudu bulmanın zor olduğunu, savaşların büyük acılara yol açtığını, eşitsizliklerin ve bölünmelerin gerginlikleri ve güvensizliği körüklediğini ifade etti. Son on yılın kayıtlara geçen en sıcak yıllar olduğuna da dikkat çeken Guterres, "Ölümcül sıcaklıklarla geçen bir on yılı geride bıraktığımızı bugün resmen bildirebilirim. Kaydedilen en sıcak 10 yılın tamamı, 2024 de dahil olmak üzere son 10 yılda gerçekleşti. Bu, iklimsel çöküşün gerçek zamanlı bir yansımasıdır. Yıkıma giden bu yoldan çıkmamız gerekiyor ve hiç kaybedecek zamanımız yok. 2025 yılında ülkeler, emisyonları büyük ölçüde azaltarak ve yenilenebilir bir geleceğe geçişi destekleyerek dünyayı daha güvenli bir yola sokmalıdır" dedi.

En karanlık günlerde bile umudun değişime güç kattığını gördüğünü söyleyen Guterres, "Ben ilerleme için seslerini yükselten genç ve yaşlı aktivistlerde umut görüyorum. En savunmasız insanlara destek olmak için büyük engelleri aşan insani yardım kahramanlarında umut görüyorum. Finansal adalet ve iklim adaleti için mücadele eden gelişmekte olan ülkelerde umut görüyorum. İnsanlık için yeni ufuklar açan bilim adamları ve kaşiflerde umut görüyorum. Eylül ayında dünya liderleri Gelecek Paktı'nı kabul etmek üzere bir araya geldiklerinde burada umut gördüm. Bu pakt, silahsızlanma ve önleme yoluyla barışı inşa etmeye, küresel finansal sistemi reforme ederek tüm ülkelerin desteklenmesi ve temsil edilmesini sağlamaya, kadınlar ve gençler için daha fazla fırsat oluşturmasına, yeni teknolojilerin kar ve kontrolsüz algoritmalar yerine insanlara ve insan haklarına öncelik vermesine yönelik bir girişimdir" dedi.

2025'te insanlığı bekleyenlerin ne olduğu hususunda bir garanti bulunmadığını ifade eden Guterres, "Ancak tüm insanlar için daha barışçıl, eşit, istikrarlı ve sağlıklı bir gelecek inşa etmek için çalışan herkesin yanında duracağıma söz veriyorum. Birlikte 2025'i bölünmüş bir dünya olarak değil, birleşmiş milletler olarak yeni bir başlangıç haline getirebiliriz" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Putin, ünlü Türk şirketine kayyum atadı
img

Kirasına yüzde 44 zam yapıldı! İşte Erbaş'ın ödeyeceği yeni meblağ
img

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! İsrail sonunda bunu da yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
Kesilecek miktarı duyanlar hesaplarını kapatıyor
Genç kadının canlı yayındaki itirafları olay oldu
Genç kadının canlı yayındaki itirafları olay
Apple, Türkiye'de ucuz iPhone satacak
Apple, Türkiye'de ucuz iPhone satacak! Fiyatı izdiham yaratacak gibi
Putin'den Anadolu Efes'e kayyum
Putin, ünlü Türk şirketine kayyum atadı
'Bana bir Audi'yi çok gördüler' diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde
Kirasına yüzde 44 zam yapıldı! İşte Erbaş'ın ödeyeceği yeni meblağ
İsrail ordusundan Kuneytra'daki belediye binasına baskın
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! İsrail sonunda bunu da yaptı

Son Dakika Haberleri

Manisa elektrik kesintisi! 31 Aralık Turgutlu, Şehzadeler, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 31 Aralık Nizip, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Sivas'ta fay hattı var mı? SİVAS'TA DEPREM! Sivas'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 31 Aralık Sivas'ta nerede deprem oldu? 31 Aralık Salı 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 31 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar liste Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 31 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 31 Aralık Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 31 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 31 Aralık Salı Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Beyza elendi mi? MasterChef Beyza elendi mi, Beyza kaçıncı oldu? Rüyada fare görmek ne anlama gelir? Tabii çöktü mü, neden açılmıyor?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.