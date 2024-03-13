"Bizi engellemeye çalıştı" dediği Şadi Yazıcı'dan İmamoğlu'na zor soru

Habertürk canlı yayınına konuk olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın KİPTAŞ'ın ilçedeki konutlarını engellemeye çalıştığını öne sürdü. Bu açıklama sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Başkan Yazıcı, İmamoğlu'nun kendisi hakkındaki iddialarına yanıt verdi.

"AÇILIŞINI BERABER YAPTIK, NASIL ENGELLEMİŞ OLABİLİRİM?"

Başkan Yazıcı açıklamasında "CHP'nin İBB adayı KİPTAŞ eliyle Tuzla'da yapılan yap-sat konutların yapımını engellemeye çalıştığımızı söylemiş! Soru şu: Birlikte temelini attığımız konutları nasıl engellemiş olabilirim ki?" ifadelerine yer verdi.

"SUÇLUYUM, SUÇUM BUDUR"

İmamoğlu'nun kendisi hakkındaki "Tuzla Belediye Başkanı, millet seçmiştir, saygı duyuyorum. Son 5 yılını Ekrem İmamoğlu'yla mücadele ederek bir yere gelebilir miyim diyerek heba etmiştir" sözlerine de yanıt veren Başkan Yazıcı, "Öte yandan 5 yıl boyunca İBB'yi Tuzla'ya hizmete davet ettiğim doğrudur. Maalesef kendisi Nuh demiş Peygamber dememiştir. Yarım kalmış İBB işlerini bile tamamlamamıştır. Suçluyum, suçum budur" dedi.