Birleşik Arap Emirlikleri, 1 Mayıs'tan itibaren OPEC ve OPEC+'tan ayrılıyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 1 Mayıs itibarıyla Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünden (OPEC) ve OPEC+ üyeliklerinden ayrılacağını açıkladı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünde (OPEC) Suudi Arabistan ve Irak'ın ardından 3'üncü en büyük üretici olan Birleşik Arap Emirlikleri, 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere OPEC ve OPEC+ üyeliklerinden ayrılma kararı aldı. BAE Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, kararın ülkenin üretim politikası ve kapasitesine yönelik kapsamlı bir değerlendirme sonrasında ulusal çıkarlar göz önünde bulundurularak alındığı ifade edildi. Ülkenin piyasa istikrarına bağlı kalmaya devam edeceği ve bu doğrultuda diğer üretici ve tüketicilerle iş birliğini sürdüreceği aktarıldı. Ayrıca, OPEC'ten ayrılmanın BAE'nin piyasa dinamiklerine daha esnek bir şekilde yanıt verebilmesinin önünü açacağı vurgulandı.

"Politika kararıdır"

Enerji Bakanı Süheyl Muhammed el-Mezrui, karar konusunda Suudi Arabistan ile istişare edilip edilmediği sorusuna, konunun başka bir ülkeyle gündeme getirilmediği cevabını verdi. El-Mezrui, "Bu bir politika kararıdır. Üretim düzeyine ilişkin mevcut ve gelecekteki politikaların dikkatli bir şekilde değerlendirilmesinin ardından alınmış bir karardır" dedi.

El-Mezrui, kararın Hürmüz Boğazı'ndaki mevcut durum nedeniyle piyasa üzerinde fazla bir etkisi olmayacağını öngördüklerini söyledi. El-Mezrui, BAE'nin uzun zamandır OPEC ve OPEC+ üyesi olduğunu, ancak dünyanın daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacağını belirterek ülkesinin kararının bu ihtiyaçları karşılamaya yardımcı olacağını dile getirdi.

Zamanlaması dikkat çekti

Karar, OPEC üyesi İran'ın Orta Doğu'daki savaş sırasında haftalar süren füze ve insansız hava aracı saldırılarının hedefi olması ve aynı zamanda ülkenin savaş sırasında İran'a verilen yanıt ile Körfez ülkeleri arasındaki dayanışma eksikliği nedeniyle Arap Birliği ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi'nin eleştirildiği dönemde geldi.

BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın Danışmanı Enver Gargaş, pazartesi günü katıldığı bir forumda yaptığı konuşmada, İran saldırılarına Arap ve Körfez ülkelerinin verdiği tepkiyi eleştirmişti. Gargaş, "Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri lojistik olarak birbirlerini desteklediler, ancak siyasi ve askeri açıdan tarihsel olarak en zayıf konumda olduklarını düşünüyorum. Arap Birliği'nden bu zayıf tavrı bekliyordum ve buna şaşırmadım, ancak Körfez İşbirliği Konseyi'nden bunu beklemiyordum ve buna şaşırdım" ifadelerini kullanmıştı.

1967'de katılmıştı

Uzun süredir OPEC üyesi olan BAE'nin 1 Mayıs'ta gruptan ayrılacak olması, dünyanın en büyük petrol üreticileri arasında yer alan ülkelerin üretimini koordine eden yapı ve bunun fiili lideri "Suudi Arabistan için büyük bir darbe" anlamına gelecek.

İran'ın saldırıları ve Hürmüz Boğazı'ndaki transiti engellemesi ile ekonomisi büyük darbe alan BAE, 59 yıl boyunca OPEC kararlarında önemli rol oynamıştı.

Körfez ülkesi, OPEC'e kuruluşundan 7 yıl sonra 1967'de katılmıştı. BAE'nin ayrılmasıyla OPEC üye sayısı 11'e düşecek.

OPEC, 1960 yılında İran, Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Venezuela olmak üzere 5 ülke tarafından "üyeleri için istikrarlı gelir sağlamak üzere üretimi koordine etmek" amacıyla kurulmuştu. - ABU DABİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı