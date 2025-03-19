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Özgür Özel'in çağrısı sonrası yüzlerce kişi Saraçhane'ye yürüdü

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde nöbet tutmaya başlayan vatandaşlar, CHP lideri Özgür Özel'in çağrısının ardından Saraçhane'deki İBB yerleşkesine kadar yürüdü.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 100'den fazla kişi, sabah saatlerinde 'terör' ve 'örgütlü suçlar' soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Binlerce kişi, Vatan emniyetten Saraçhane'deki İBB binasına yürüdü

ÖZEL'DEN SARAÇHANE ÇAĞRISI

Kararın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önce Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nu ziyaret etti, ardından Saraçhane'deki İBB yerleşkesine geldi. Partililerle toplantı yapan Özel, ardından kameraların karşısına geçerek vatandaşlara Saraçhane'de buluşma çağrısı yaptı.

Binlerce kişi, Vatan emniyetten Saraçhane'deki İBB binasına yürüdü

"DOSTA GÜVEN, DOST OLMAYANA KAYGI VERECEĞİZ"

İBB binasındaki başkanlık odasının penceresine çıkarak vatandaşlara seslenen Özel, "20.30'da buradan hem dayanışmamızı hem direncimizi hem mücadelemizi göstereceğiz. Dosta güven, dost olmayana kaygı vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Binlerce kişi, Vatan emniyetten Saraçhane'deki İBB binasına yürüdü

VATAN CADDESİ'NDEN YÜRÜYEN BİNLERCE KİŞİ SARAÇHANE'YE ULAŞTI

İmamoğlu'nun gözaltına tutulduğu Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde bekleyen vatandaşlar da çağrı üzerine harekete geçti. "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Ekrem Başkan yalnız değildir" ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atan vatandaşlar, Saraçhane'deki İBB merkez yerleşkesine kadar yürüdü.

Binlerce kişi, Vatan emniyetten Saraçhane'deki İBB binasına yürüdü

Özgür Özel'in çağrısı sonrası yüzlerce kişi Saraçhane'ye yürüdü
Kaynak: ANKA / Politika
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıFuat K:

Devlet rüşvet alana, aldırana ceza verecek tabiiki, her haltı yiyin, sonra bir de milletin huzurunu kaçırın.. yok öyle birşey!

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Haber YorumlarıMustafa Hanedar:

Bu kadarmısınız :)

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Haber Yorumlarımehmet istek:

eroğan ve ailesi rüşvetin alasını alıyor 128 milyar dolar ve dahasını nereye kaçırdılar. oğlunun vafkına para yatırmadan ihale alınamıyor bunları bilimeyen geri zekalılar konuşmasın

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Haber YorumlarıKUZEY TEKİNOĞLU :

Reis bizi çağırırsa yer yerinden oynar ..ona göre :)

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Haber YorumlarıMr Camel:

valilik tarafından yollar kapandı ulaşım kısıtlandı bu kadar insan başarmış izin verseler her yerden insanlara toplanacak Akp erdoğan korku polıkası ile büyük kayıp yaşar sosyal medya kısıtlamasında bunun ispatıdır

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Haber YorumlarıNe mutlu Türküm diyene:

Sen sanırsınki devletin hiçbirşeyden haberi yok her haltı yersin devlet bekler bekledikçe daha derin bilgiler gelir yeterli delile ulaşınca düğmeye basar .Kolaymı sanıyorsunuz yeterli delil olmadan metropol bir şehrin belediye başkanını tutlamayı devlet herşeyi bilir ve görür .

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Yolsuzlugun krali kouyucusu ve babasi akp nin ta kendisidir oy ugruna cematlere tarikatlara fetoculsra vakif adi altinda gizleyerek hortumlattigi milyarlarin ehitime din sokmanin laiklige aykiri haraketlwrin hesabi devrildiklrrinde tek tek sorulacak

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Haber YorumlarıHAKAN SARITAŞ:

CHP nin çamur olduğu bir kez daha kanıtladılar helal bunların alayı mason

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Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Hersey ortada şov yapmaya gerek yok. Hırszı koruyan da hrsızdr.

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Çıkana kadar bekleyiniz. Sadce lafda kalmayınız. Bekleyiniz.

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