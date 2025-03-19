Özgür Özel'in çağrısı sonrası yüzlerce kişi Saraçhane'ye yürüdü

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 100'den fazla kişi, sabah saatlerinde 'terör' ve 'örgütlü suçlar' soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

ÖZEL'DEN SARAÇHANE ÇAĞRISI

Kararın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önce Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nu ziyaret etti, ardından Saraçhane'deki İBB yerleşkesine geldi. Partililerle toplantı yapan Özel, ardından kameraların karşısına geçerek vatandaşlara Saraçhane'de buluşma çağrısı yaptı.

"DOSTA GÜVEN, DOST OLMAYANA KAYGI VERECEĞİZ"

İBB binasındaki başkanlık odasının penceresine çıkarak vatandaşlara seslenen Özel, "20.30'da buradan hem dayanışmamızı hem direncimizi hem mücadelemizi göstereceğiz. Dosta güven, dost olmayana kaygı vereceğiz" ifadelerini kullandı.

VATAN CADDESİ'NDEN YÜRÜYEN BİNLERCE KİŞİ SARAÇHANE'YE ULAŞTI

İmamoğlu'nun gözaltına tutulduğu Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde bekleyen vatandaşlar da çağrı üzerine harekete geçti. "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Ekrem Başkan yalnız değildir" ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atan vatandaşlar, Saraçhane'deki İBB merkez yerleşkesine kadar yürüdü.