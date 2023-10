Bingöl'de Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti

BİNGÖL'de Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için sessiz oturma eylemi yaptı.

Bingöl'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcilerinden oluşan Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi üyeleri, ikindi namazının ardından Merkez Hacılar Cami bahçesinde toplanarak, sessiz oturma eylemi gerçekleştirdi. Türkçe ve İngilizce dövizler taşıyan kadınların eyleminin ardından grup adına konuşan Sera Bulut, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaklaşık 20 gündür süren katliamlarına son verilmesi için çağrıda bulunarak, şöyle dedi:

" İsrail'in, Gazze Şeridi'nde 20 gündür sürdürdüğü katliama son vermek amacıyla buradayız. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını bir an önce durdurması için tüm duyarlı insanları harekete geçmeye davet ediyoruz. İsrail, yaklaşık 100 yıldır Filistin topraklarını işgal ederek defalarca katliamlar gerçekleştirdi. Gazze Şeridi'nde ise 17 yıldır uygulanan abluka ile bölge adeta bir toplama kampına dönüştü. İsrail yönetimi, askerlerini yargılanmayacaklarının güvencesiyle donattı ve 20 gündür uluslararası hukuk ve insan haklarını ayaklar altına aldı. Gazze Şeridi'nde gerçekleştirilen son katliamda yüzlerce kadın ve çocuk işgalcilerin hedefi oldu. El-Ehli Baptist Hastanesi'nin bombalanmasının ardından, büyük çoğunluğu çocuk ve kadın olan 500'den fazla insan hayatını kaybetti. İşgalciler, hastane bahçesinde oyun oynayan, yemek yiyen ve savaş koşullarında hayatta kalmaya çalışan masum çocuk ve kadınları acımasızca katletti. Anne ve babalar, çocuklarının parçalanmış cesetlerini toplamak ve poşetlere koymak zorunda kaldı. Biz vicdan sahibi kadınlar ve anneler olarak dünya liderlerini, uluslararası sivil toplum kuruluşlarını, Birleşmiş Milletler'i, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı, Arap Birliği'ni, siyasi aktörleri ve kamuoyunu, İsrail'in Gazze Şeridi'nde uyguladığı soykırımı sonlandırmak ve İsrail'e yaptırımlar uygulamak için harekete geçmeye davet ediyoruz."