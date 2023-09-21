Bingöl'de Aile Çalıştayı Düzenlendi

Bingöl'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde "Aile Çalıştayı" düzenlendi.

Bingöl'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde "Aile Çalıştayı" düzenlendi. Üniversite konuk evinde düzenlenen çalıştaya Vali Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, kurum amirleri ve STK temsilcileri katıldı.

Çalıştayda konuşan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, "Malumunuz aile kurumu, mazisi insanlık tarihi kadar eski, köklü ve mukaddes bir kurumdur. Gelenek ve göreneklerimiz ile örf ve adetlerimizi yarınlara taşıyan; birlik ve beraberliğimiz ile dostluk ve kardeşliğimizi pekiştiren, aynı gaye ve hedefler ile millet olma bilincimizi daima yenileyen bu kurum için büyüklerimiz dikkat çekici bir ifadeyle, 'Toplumun Temeli' demişlerdir. Ait olduğumuz kültür ve medeniyet dünyası da aynı hassasiyetle aile kurumunu öne çıkarmış özellikle bireyin gelişimi, sağlıklı nesiller ve güçlü toplum adına aile kurumu sürekli gözetlenmiş ve desteklenmiştir. Günümüzde de aynı bilinç ve hassasiyetle Devletimiz ve Hükümetimiz sosyal politikalar alanında aileyi merkeze alan çok önemli çalışmalar yapmakta, kadın, çocuk, yaşlı gibi konularda alınan koruyucu ve önleyici tedbirlerle aile kurumu desteklenerek muhtemel krizlerin önüne geçilmek hedeflenmektedir. Bugün ülkemizde ve dünyada aile kurumunu zayıflatmaya, aile içi ilişkileri geriletmeye ve bir eğitim müessesesi olan ailenin önemini ve ağırlığını yok etmeye yönelik bilinçli, organize, sistematik süreçler yaşıyoruz. Anne-baba ve çocuk ilişkilerini, akrabalık ilişkilerini, paylaşma ve dayanışma ilişkilerini, terbiye ilişkilerini olumsuz etkileyen bu gelişmeler karşısında el ele ortak çabalar geliştirmeli, ab-ı hayat misali sürekli dirlik ve düzen sunan, özü itibariyle iyiliklere yakın, kötülüklere mesafeli duran aile kurumunu korumalı ve yüceltmeliyiz" dedi.

Aileyi koruma noktasında herkese önemli görevler düştüğünün altını çizen Belediye Başkanı Erdal Arıkan ise "Aile toplumun temel taşıdır, toplumu aile oluşturur. Sağlam temeller üzerine kurulan bir aile, sağlam bir toplumu da oluşturur. Ailedeki huzur ve mutluluk ortamı, anne, baba ve çocuklar arasındaki sevgi ve saygıya bağlıdır. Ailenin korunması noktasında hepimize çok önemli görevler düşmektedir" diye konuştu.

Çalışmalarını aileyi destekleyecek şekilde sürdürmeye devam edeceklerini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat da "Aile kurumunun toplumun refah seviyesini artıran bir temel yapı taşı olduğu bilinciyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak çalışmalarımızı aileyi destekleyecek şekilde sürdürmeye devam etmekteyiz. Bakanlığımızın öncülüğünde 8'incisi düzenlenecek olan Aile Şurası'na ön hazırlık çalışması olan Aile Çalıştayı Bakanımızın talimatlarıyla 81 ilde gerçekleştirilmektedir. Biz de Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak çalıştayımızı bugün gerçekleştirmiş olacağız" şeklinde konuştu.

Çalıştayda aile, eşitlik ve adalet, sosyal kalkınma ve refah, çevre ve iklim gibi konular ele alındı. - BİNGÖL