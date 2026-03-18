Binali Yıldırım: Liderimiz Erdoğan, bu karmaşadan milletimizi uzak tutmak için büyük gayretle çalışıyor

TÜRK Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, "Türkiye'yi çepe çevre kuşatan bölgelerde savaşlar var. İstikrarsızlıklar var, karışıklıklar var. Çocuklar, bebekler, kadınlar, günahsız insanlar hayatını kaybediyor. İşte bu belirsizlik içinde Türkiye, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan riyasetinde bu savaşlardan, bu karmaşadan milletimizi uzak tutmak için çok büyük gayretle çalışıyor. Sadece Türkiye'nin güvenliği değil, bölgede akan kanın durması için yine sorumluluk Türkiye'ye düşüyor" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından bir otelde 'Geleneksel Vefa İftarı ve Bayramlaşma' programı düzenlendi. Programa; son Başbakan ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abudullah Güler, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Önceki dönem Gençlik ve İzmir Milletvekilli Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya, Şebnem Bursalı, Yaşar Kırkpınar, önceki dönem Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, önceki dönem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, AK Parti Ege Bölge Koordinatörü Mustafa Esgin, AK Parti İzmir İl Koordinatörü Zafer Işık, önceki dönem İl Başkanları, önceki dönem Milletvekilleri, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, sivil toplum kuruluşları, iş insanları ve teşkilat mensupları katıldı.

'YİNE SORUMLULUK TÜRKİYE'YE DÜŞÜYOR'

Burada konşan Binali Yıldırım, "Ramazanda tabii ki, bütün İslam aleminin, insanlığın huzuru, refahı, barışı en büyük temennimiz. Türkiye'yi çepe çevre kuşatan bölgelerde savaşlar var. İstikrarsızlıklar var, karışıklıklar var. Ne yazık ki haram aylar dediğimiz bu aylarda çocuklar, bebekler, kadınlar, günahsız insanlar hayatını kaybediyor, can veriyor. ve bunun da ne insanlığa ne de dünya barışına zerre kadar faydası yok. İşte bu belirsizlik içinde değerli kardeşlerim, Türkiye liderimiz Recep Tayyip Erdoğan riyasetinde bu savaşlardan, bu karmaşadan milletimizi uzak tutmak için çok büyük gayretle çalışıyor. Sadece Türkiye'nin güvenliği değil, bölgede akan kanın durması için yine sorumluluk Türkiye'ye düşüyor" dedi.

'DÜNYANIN ŞU AN BİR BELİRSİZLİK SÜRECİNDEN GEÇİYOR'

Binali Yıldırım, "Adriyatik'ten Baykal Gölü'ne kadar 8 bin kilometrelik kadim Türk coğrafyasında yaptığımız çalışmalarda, görüşmelerde şahit olduğumuz bir gerçek var. O bölgede yaşayan Türk toplumu, Türk devletleri, kardeşlerimizin de gözü, kulağı Türkiye'de. Türkiye'nin bölge için, Türkistan için ve hatta dünya barışı için önemli rolü olduğunu oralara gidince daha iyi anlıyoruz" diye konuştu.

Dünyanın şu an bir belirsizlik sürecinden geçtiğinin altını çizen Yıldırım, "Kriz demiyorum, belirsizlik krizleri yönetilebilir. Ama belirsizliği yönetme şansınız yok. Çünkü elinizde hiçbir parametre yok. Hiçbir bilgi yok. Bir saatin, bir günün, bir ayın neye gebe olduğunu bilmiyoruz. İşte bu zor şartlar altında Cumhur İttifakı olarak Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu iradeyle evvelallah güçlü bir şekilde bir yandan ülkemizin, milletimizin selameti için bir yandan da bölgede, İran'da, Gazze'de, Libya'da, Ukrayna'da akan kanların durdurulması için var gücüyle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti siyasetinin mayasında vefa olduğunu belirterek, "Vefa, AK Parti kültürünün hafızasıdır. Vefa, AK Parti siyasi varlığının değişmez ilkesidir. Vefa, Sayın Cumhurbaşkanımızın rahle-i tedrisatında öğrendiğimiz ilk derstir." dedi.

İzmir Milletvekilli Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu kutsal dava yükünü yüklenmiş birbirinden kıymetli dava arkadaşlarımız var. Cumhuriyet İttifakımızın birbirinden kıymetli değerli yol arkadaşlarımız var. Bu ay buluşma ayı. Bu ay bir araya gelme ayı. Bu ay muhasebe ayı. Elbirliği ile nasıl bugünlere birlikte bir kardeşlik iklimiyle bir vefa ruhuyla geldiysek inanıyoruz ki bundan sonraki süreçte tıpkı bu salondaki gibi bu sofralardaki gibi yine bir olarak yine beraber olarak inançla aşkla vefayla inşallah yarınlara daha aydınlık yarınlara birlikte yürüyeceğiz. O yüzden bu davayı omuzlayan, burada bulunan birbirinden kıymetli dava arkadaşlarımızı, yol arkadaşlarımızı, gönüldaşlarımızı şükranla, minnetle, saygıyla selamlıyorum" dedi.

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Bölgemiz adeta bir ateş çemberine düşmüş durumda. Hamdolsun, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin de kararlı ve çok yol gösterici duruşuyla beraber Türkiye hem iç cephesini güçlendiriyor hem de iç sorunlarını terörsüz Türkiye ve terörden arındırılmış bölge sloganıyla da beraber inşallah bu sorunların da çok ciddi emek Gayret ve çaba sarf ediyor. Biz biliyoruz ki bu topraklara gelen, bu topraklara ulaşmış herkes huzur ve güvenliği buldu. Huzur ve güvenliği yaşadı. İnşallah bundan sonra da bu toprakta bundan sonra da gelecek nesillerimiz Bize, gelecek evlatlarımıza yine huzuru, güvenliği sağlamış olarak teslim edilecektir. Bununla da hiçbir şüphemiz yoktur" dedi.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ise İslam coğrafyasına bakıldığı zaman içlerinin rahat olmadığını belirterek, "Dünya bugün hiç olmadığı kadar çalkantılı bir süreçten geçmektedir. Böyle bir dönemde yaşadığımız olayların iç yüzünü doğru okumak, bizi hedef alan tuzakları isabetle tahlile etmek bir tercih değil milli bir mecburiyetti." diye konuştu.

Haber: Kadir ÖZEN-Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı