Binali Yıldırım: Bu seçim bütün dünyayı ilgilendiriyor

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Şırnak'ta düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, terör örgütleriyle mücadele edildiğini ve bölgenin geri kalmışlığının tek sorumlusunun terör örgütleri olduğunu belirtti. Yıldırım, 14 Mayıs seçiminin Türkiye'den çok diğer ülkeleri ilgilendirdiğini söyledi. Ayrıca Gabar Dağı'nda 100 milyar dolarlık petrol bulunduğunu açıkladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Bu seçim, bizden çok Amerika'yı, Avrupa'yı, Orta Doğu'yu ilgilendiriyor. Bütün dünya bizden daha çok kulak veriyor, daha çok ilgileniyor. Daha iki gün önce Avrupa'daki gazetelerin manşetlerinde 'Tayyip Erdoğan gitsin' diyorlar. 'Bunun için herkes sandığa gelsin' diyorlar. Siz kimsiniz ki bu millet adına konuşuyorsunuz? Bu millet sandığa da gider, size gününüzü de gösterir" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Şırnak'ta partisinin il başkanlığı tarafından Sanat Sokağı'nda düzenlenen ' Türkiye Yüzyılı İçin Doğru Adımlarla Yola Devam' mitingine katıldı. Mitinge Yıldırım'ın yanı sıra AK Parti Milletvekili Rizgin Birlik, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve adaylar katıldı. Mitingde konuşan Yıldırım, 2013'te yapılan Şeraffettin Elçi Havalimanı sayesinde geçen sene 289 bin kişinin Şırnak'ı ziyaret ettiğini ifade ederek, "Önce ne vardı. Herkes gün kararınca kapıları kapatıyor, dışarı çıkmıyor. Neden? Can korkusundan. Terör, kan vardı. Evladını kaybeden analar vardı. Askerini, polisini şehit veren devlet vardı. Ama bugün elhamdülillah Bestler Dereler'de, Kato'da, Cudi'de, Gabar'da terörün kökünü kazıdık. Şimdi artık zaman terör zamanı değil, şimdi artık zaman kardeşlik zamanı. Şimdi artık kollarımızı birbirimize açacağız, doğusu ile batısı ile kuzeyi ile güneyi ile kucaklaşacağız. Emin adımlarla geleceğe birlikte yol alacağız" diye konuştu.

Yıldırım, yapılan konuşmaların ardından Şırnak Kent Meydanı'nda vatandaşlar ile çay içtikten sonra Cizre'ye geçti.