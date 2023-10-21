Bilecik'te yapılan ankette Melek Mızrak Subaşı açık ara önde

Bilecik'in 12 mahallesinde yapılan ankette Melek Mızrak Subaşı'nın belediye başkanlığı için önde olduğu ortaya çıktı. Ankette Subaşı'nın oy potansiyeli yüzde 58,6 olarak belirlendi.

Bilecik'in 12 mahallesinde bin 972 kişiyle yüz yüze yapılan anket çalışması yapılırken, Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ismi açık ara önde yer aldı.

Yapılan anket çalışmasında, 2024 yılı Mart ayında yapılacak yerel seçimlerinde belediye başkanlığı için Melek Mızrak Subaşı ismi açık ara önde yer aldı. 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi Bilecik'te siyasi nabız yüksek olurken, seçmenin de hangi yönde karar vereceği konusu anketlere yansıdı. Siyasi partiler ve ittifaklar arasında rekabet devam ederken yerel seçimlerde adayların kim olacağı da oldukça merak ediliyor. Bu anlamda çalışmalarını sürdüren ve Bilecik halkı tarafından oldukça sevilen Melek Mızrak Subaşı ise son yapılan anketlerde önde çıktı.

Melek Mızrak Subaşı'nın oy potansiyeli yüzde 58,6 çıktı

12 farklı mahallede,18 yaş üstü rastgele ve kotalı örnekleme yöntemleri kullanılarak bin 972 kişiye yüz yüze uygulanan anketler sonucunda vatandaşlara yöneltilen sorularda Melek Mızrak Subaşı'na oy veririm diyenler ve oy verme ihtimali daha yüksek olanların toplam oranı yüzde 49,7 çıkarken AK Parti MHP ortak adayına oy veririm diyenler ve oy verme ihtimali daha yüksek olanların toplam oranı ise yüzde 31,7'de kalması dikkatlerden kaçmadı. Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı'nın bilinirliği yüzde 81,2 çıkarken, Belediye Başkanına Oy Verme Eğilimi anketinde kararsızlardan oy verme eğiliminde olan kitle de hesaba katıldığında Başkan V. Melek Mızrak Subaşı'nın oy potansiyelinin yüzde 58,6 olduğu görüldü.

'Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın belediye başkanlığı performansına 10 üzerinden kaç puan verirsiniz?' sorusuna 6 ve üzeri puan verenlerin oranı yüzde 69,3 çıkarken 9 ve 10 puan verenlerin oranı ise yüzde 33,1 gibi yüksek bir yüzdeye ulaştı. Başkan V. Melek Mızrak Subaşı'nın ortalama performans puanı ise 10 üzerinden 7,19. Melek Mızrak Subaşı, yapılan ankette yüzde 51,4 oranında vatandaşların sorunlarına çözüm sunma yeteneğinde de çoğunluğun geçer notunu almayı başardı. Elde edilen veriler ışığında yapılan genel değerlendirmelerde; Melek Mızrak Subaşı'nın her fırsatta halk ile iç içe olması, samimi ve dürüst bir izlenim bırakmasının etkili olduğu belirtildi. - BİLECİK