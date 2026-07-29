Bilecik heyeti Adalet Bakanı Gürlek ile kentteki çalışmaları ve projeleri değerlendirdi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'ın Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ziyaretinde, kentteki çalışmaları ve projeleri değerlendirdi.

Gerçekleştirilen ziyarette Bilecik'e ilişkin konular ele alınırken, kentte yürütülen çalışmalar ve çeşitli alanlarda yapılabilecek projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmede karşılıklı fikir alışverişi gerçekleştirildi. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, nazik kabulleri ve misafirperverliği dolayısıyla Adalet Bakanı Akın Gürlek'e teşekkür ederek şükranlarını sundu.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı