Haberler

Bilecik heyeti Adalet Bakanı Gürlek ile kentteki çalışmaları ve projeleri değerlendirdi

Bilecik heyeti Adalet Bakanı Gürlek ile kentteki çalışmaları ve projeleri değerlendirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım’ın Adalet Bakanı Akın Gürlek’i ziyaretinde, kentteki çalışmaları ve projeleri değerlendirdi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'ın Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ziyaretinde, kentteki çalışmaları ve projeleri değerlendirdi.

Gerçekleştirilen ziyarette Bilecik'e ilişkin konular ele alınırken, kentte yürütülen çalışmalar ve çeşitli alanlarda yapılabilecek projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmede karşılıklı fikir alışverişi gerçekleştirildi. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, nazik kabulleri ve misafirperverliği dolayısıyla Adalet Bakanı Akın Gürlek'e teşekkür ederek şükranlarını sundu.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
200'ün üzerinde belediye başkanı CHP'den istifa etti! Yeni Parti’ye katılıyorlar

CHP'de son günlerin en büyük istifa dalgası! Kılıçdaroğlu yıkılacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı yayında stüdyoyu terk etti! Hakaretler havada uçuştu

Canlı yayında büyük kavga! Hakaret yağdırıp stüdyoyu terk etti
23 yaşındaki veliaht prensin hareketi gündem oldu! Kimseye elini öptürmüyor

Veliaht Prens'in resmi törendeki hareketi kısa sürede gündem oldu
ABD ordusunu alarma geçiren video! Askerlerin telefonları toplanabilir

Telefondaki görüntüleri izleyen komutandan askerlere tarihi uyarı
Zehra Güneş'in gala tarzı olay oldu

Ayağının tozuyla galaya katıldı, gören dönüp bir daha baktı
Hacı Sabancı'nın karısıyla fotoğrafına eski aşkı kayıtsız kalamadı

Hacı'nın karısıyla fotoğrafına eski aşkının yorumu bomba

Netanyahu’nun yemek yediği otele baskın: Kaçamazsın

ABD ziyareti olaylı geçiyor! Netanyahu’nun oteline baskın
Koyununu ve köpeğini arayan çobanı dehşete düşüren görüntü

Görüntü fena! Köpeğinin ihaneti çobanı dehşete düşürdü