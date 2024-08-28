CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş: Mülakatları bir değerlendirme aracı olmaktan çıkarın

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, AK Parti'nin seçim öncesi mülakatları kaldıracağız söyleminin unutulduğunu belirterek, "Siyaset vaatler ve sözler üzerinedir. Sayın Cumhurbaşkanının ve Cumhur İttifakı'nın verdiği sözleri mutlaka tuttuğunu dair beyanatlarını da not etmek isterim. Türkiye'yi verdiğiniz sözü tutun. Mülakatları bir değerlendirme aracı olmaktan çıkarın" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, 'CHP Eğitim Buluşmaları' kapsamında Bilecik'e geldi. Kentteki akademisyenlerle ve öğretmenlerle gerçekleştiren toplantıya Özçağdaş'ın yanı sıra CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, CHP İl Başkanı Ali Özdemir ve Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam katıldı.

CHP'li Özçağdaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 yılındaki aday tanıtım toplantısında söylediği 'Mülakatları kaldıracağız' sözlerini hatırlatarak, "Geçtiğimiz günlerde Sayın Milli Eğitim Bakanı, CHP ve bazı sendikaların, mevcut iktidar partisinin bizzat Cumhurbaşkanı ve bakan düzeyinde yapmayacaklarını iddia ettikleri mülakatı yapmaya karar vermeleri üzerine açtığı yürütmeyi durdurma kararı talepli davayı beklediklerini dile getirdim. Sayın Bakan, açıklamasında alınacak yargı sonucuna göre atamaların yapılacağını söyledi. Ben buradan Sayın Bakana ve hatta Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sesleniyorum, tarihini vererek hatırlatıyorum. 11 Nisan 2023'te partinizin aday tanıtım toplantısında, Türkiye'nin gözünün içine baka baka 'Mülakatı kaldırıyoruz' dediniz. Dönemin Bakanı Sayın Mahmut Özer, '12 Mayıs 2023'te mülakatları kaldırdık. Artık sadece KPSS ile öğretmen alacağız' dedi. Ancak maalesef mevcut bakan, sanki AKP seçime giderken 1 milyonu aşan öğretmenlerimizin oylarını almak için söylemiş olduğu bu vaadi, tamamen unutmuş görünüyor. Siyaset vaatler ve sözler üzerinedir. Sayın Cumhurbaşkanının, Cumhur İttifakı'nın verdiği sözleri mutlaka tuttuğunu dair beyanatlarını da not etmek isterim. Türkiye'yi verdiğiniz sözü tutun. Mülakatları bir değerlendirme aracı olmaktan çıkarın. KPSS sonuçları ile bir gün içerisinde tüm öğretmenlerimizi atayın" ifadelerini kullandı.

Öğretmenlik mesleği kanun teklifine yönelik eleştirilerde bulunan Özçağdaş, "Buradan Sayın Milli Eğitim Bakanına, Bilecik'ten bir kez daha çağrıda bulunuyorum; Sayın Bakan, arzu ediyorsanız CHP'yi dahil etmeyerek, eğitim sendikalarımızı ayırt etmeksizin davet ediniz. Eğitim fakültelerimizin dekanlarını davet ediniz. İlgili meslek kuruluşlarını davet ediniz ve kapsamlı bir personel kanunu yapmak için önümüzde bulunan süreden yararlanarak, milli eğitimin büyük bir ekosistem olarak yaşadığı sorunları ele alan, kapsamlı bir kanun teklifi hazırlamamızı sağlayınız. Defalarca söylediğim gibi Sayın Bakan böyle bir çalışma yaparsa tüm sendikalarımızı, tüm sivil toplum örgütlerini, meslek kuruluşlarını, fakülteleri dahil ederse ve buradan bir konsensüs çıkarsa biz de kendisine destek vermeye hazırız" diye konuştu.

Konuşmasının ardından CHP İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Özçağdaş, partililerle bir araya gelerek sohbet etti.