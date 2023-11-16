Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti

Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, Ankara'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti ve grup toplantısına katıldı. Ziyaret hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Subaşı, Özel'e hayırlı olsun dileklerini iletti ve birlikte çalışacaklarını belirtti.

Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, Ankara temasları kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti, grup konuşmasını takip etti.

Milletvekili Yaşar Tüzün ve belediye meclis üyeleriyle birlikte Genel Başkan Özel'i ziyaret eden Başkanvekili Subaşı, programı kapsamında Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirilen grup toplantısına katıldı.

Yaptığı ziyaretler hakkında sosyal medya hesabında paylaşım yapan Başkan Subaşı, "Milletvekilimiz Yaşar Tüzün ve Belediye Meclis Üyelerimizle birlikte Cumhuriyet Halk Partimizin Genel Başkanı seçilen Sayın Özgür Özel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Güler yüzü, enerjisi ve vizyonuyla değişimi Türkiye'de hissettirecek Genel Başkanımız Özgür Özel ve yönetimine, ilgisi ve nazik ağırlamaları için teşekkürlerimi sunuyorum. Hep birlikte daha güçlü ve daha mutlu bir Türkiye için çalışacağız" dedi.