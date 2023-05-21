Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Bilecik Belediye Başkanları AK Parti Genel Merkez toplantısına katıldı

Bilecik Belediye Başkanları AK Parti Genel Merkez toplantısına katıldı

Politika Haberleri

Bilecik'in belediye başkanları, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın düzenlediği toplantıya katıldı. Toplantıya Osmaneli, İnhisar, Pazaryeri, Bayırköy, Gölpazarı ve Dodurga Belediye Başkanları ile il genel meclisi başkanı katıldı.

Bilecik'in belediye başkanları, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın düzenlediği toplantıya katıldı.

Bursa'da düzenlenen Belediye Başkanları Toplantısına; Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı, aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna ve il genel meclisi başkanı katıldı. - BİLECİK

Bilecik Seçim Sonuçları
Bilecik Yerel Seçim Sonuçları 2019
Bilecik Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Osmaneli AK Parti İnhisar Bilecik Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title