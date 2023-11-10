Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve Çalışanları Atatürk'ü Anma Yürüyüşü Gerçekleştirdi

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye çalışanları, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla belediye binasından Cumhuriyet Meydanına yürüyüş gerçekleştirdi. Yapılan yürüyüşün ardından resmi anma törenine katılan çalışanlar görevlerine döndü.

Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye çalışanları, 10 Kasım Atatürk'ü anma günü dolayısıyla sabah mesaisine, belediye binasından Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüş ile başladı.

Belediye binasında bir araya gelen tüm Belediye çalışanları, Cumhuriyet Meydanı'na doğru yürüdü.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen resmi anma törenine katılan çalışanlar, daha sonra görevleri başına döndü.

Atatürk anıtına çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren program, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezindeki programla devam etti.

Başkanvekili Subaşı, gerçekleştirilen yürüyüş ve program hakkında sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Belediyemizdeki çalışma arkadaşlarımızla birlikte Ata'mızı anacağımız. Cumhuriyet Meydanı'na doğru sessizce saygı yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Ardından Valimiz Sayın Şefik Aygöl ve il protokolü ile birlikte Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılında kendisini saygı ve minnetle andık, huzurlarına çelengimizi sunduk. Daima izindeyiz Ata'm" dedi.