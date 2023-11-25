Bilecik Belediye Başkan Vekili: 'Hiç Kimse Bu Kadar Merhametsiz Olamaz'

Bilecik'te 14 köpeğin ölümünde gözaltına alınan 5 şüpheli adliyede (2)

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Atatürk Parkı'ndaki Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinliklerine katıldı. Programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Subaşı, köpek ölümlerine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Barınakta görevli personelle görüşüp olayla ilgileri olup olmadığını sorduğunu anlatan Subaşı, 'Bilecik'te talihsiz bir durum yaşandı. Bizlerde olayın hemen ardından belediye personellerimizin yanına, barınağımıza gittik. Arkadaşlarımızın gözlerinin içine bakarak bu olayla bir alakaları olup olmadığını sorduk. Olay Vezirhan mevkiinde olduğu için hiç aklıma gelen bir olay değildi. Arkadaşlarımızla konuştuk, arkadaşlarımız yeminler ettiler. Bu olayla ilgili hiçbir alakaları olmadığını söylediler. Ben de her yönetici gibi tabi ki çalışma arkadaşlarımıza güvendim. Güvenmesem zaten yıllarca barınakta kalamazlardı. Burada 15-30 yıllık personellerimiz var. Nasıl güvenmeyelim Hep birlikte bir basın açıklaması gerçekleştirdik' dedi.

'DELİLLERİ KENDİM TESLİM ETTİM'

Belediye veteriner müdürü N.A.?nın açığa alındığını, diğer personelin ise işten çıkarıldığı açıklayan Subaşı, olayla ilgili tespit ettikleri delilleri de gerekli mercilerle paylaştıklarını söyledi. Olaydan yaklaşık 4-5 saat sonra kendi kayıtlarına bakarak bu olayın barınak aracıyla yapıldığını tespit ettiklerini kaydeden Subaşı şunları söyledi'Bunu ilk Vali Bey ile paylaşan da benim. Delilleri paylaşan da benim. Elimizde siyasi olgular da var. Hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmamalı. Olan bizim güzel canlarımıza oldu. Siyaseten bu durumların kullanılması peşimizin canını yaktı. Çalışanlar şu an mahkemeye çıkmış durumdalar. İş akitleri sona erdi. Müdürümüz açığa alındı. Herkes yaptığının cezasını çekecek. Bizler sadece personelimize güvendik. Onların yanında olduğumuzu hissettirmeye gayret ettik. Ama arkada bambaşka bir komplo çıktı. Bundan dolayı çok üzgünüm. Bunun yanında olmamız mümkün değil. Bir evcil hayvanları, evinde kedileri olan birisi olarak söylüyorum, bir anne olarak söylüyorum. Hiç kimse bu kadar merhametsiz olamaz, olmamalı. Ülkeyi sevgi kurtaracak, hep birlikte kenetleneceğiz. Bunların önüne geçeceğiz. Çok güzel deliller var, hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak ve ortaya çıkacak. Evet siyasi bir komplo da var işin içerisinde.?

STAJYER SERBEST KALDI, 4 ŞÜPHELİ SEVK EDİLDİ

Vezirhan mevkiinde ölü bulunan 14 köpekle ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden, barınakta stajyer olduğu belirten 1 çalışan savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Aralarında belediye veteriner müdürü N.A.?nın bulunduğu diğer 4 şüpheli ise tutuklama istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. (DHA)