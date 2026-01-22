Haberler

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?

Katar merkezli bir dijital platformda yayımlanacak röportajın tanıtımında Bilal Erdoğan'a yöneltilen "Babanızın halefi olacak mısınız?" sorusu gündem oldu. Röportajın tamamında bu soruya nasıl yanıt vereceği merak ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Katar merkezli dijital yayın platformu Atheer'de yayımlanan "Zû Şan" (Önemli Kişiler) adlı programa konuk oldu. Henüz tamamı yayınlanmayan röportajın tanıtım videosu sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Tanıtımda Bilal Erdoğan'a özel hayatı, aile geçmişi ve siyasi geleceğine ilişkin sorular yöneltildi. Fragmanda en dikkat çeken an ise sunucunun doğrudan yönelttiği, "Ve hepsinden önemlisi… Babanızın halefi olacak mısınız?" sorusu oldu. Bu soruya Bilal Erdoğan'ın verdiği yanıt tanıtım videosunda yer almadı.

Fragmanda Bilal Erdoğan'a ilk olarak, "Siyasetle iç içe bir evde büyümek nasıldı?" sorusu yöneltiliyor. Programda, Erdoğan'ın bu ortamda büyürken kendi yolunu nasıl çizdiğine dair değerlendirmelerine yer verileceği görülüyor.

Röportajda dikkat çeken başlıklardan biri de annesi Emine Erdoğan'ın kökenleri oldu. Sunucunun, Emine Erdoğan'ın Arap kökenlerine dair sorusu üzerine Bilal Erdoğan, "Annem Arap kökenli, çünkü anneannem ve dedem evde Arapça konuşurdu" ifadelerini kullandı.

Röportajın tamamının ne zaman yayımlanacağı henüz açıklanmazken, tanıtımda özellikle vurgulanan "Babasının halefi olacak mı?" sorusuna Bilal Erdoğan'ın nasıl bir yanıt vereceği şimdiden merak konusu oldu.

