Adana Milletvekili Bilal Bilici İYİ Parti'den CHP'ye geçiş sürecini anlattı!

İyi Parti'den CHP'ye geçen Adana Milletvekili Bilal Bilici, Haberler.com stüdyosunda sunucu Emirhan Dursun'un konuğu oldu. Genel başkan değişikliği sonrasında İyi Parti'de yaşananları ve parti değiştirme sürecini anlatan Bilici, babasının parti değiştirme kararını televizyondan öğrendiğini söyledi.

"İYİ PARTİ'NİN İDDİASI SARSILDI"

Siyasete İYİ Parti eski genel başkanı Meral Akşener ile başladığını söyleyen Bilal Bilici, "Genel başkan değişikliğinden sonra İYİ Parti'de neler oldu?" sorusuna, "Sayın Meral Akşener genel başkanlığı bırakma kararı alınca partinin iddiası sarsıldı ve merkez sağ açığını, merkez sağ ihtiyacını karşılamak ve yerine getirmek durumunda kalmayınca ben de saha çalışmalarında vatandaşın sesine kulak verdim ve partiden istifa etme gereğini kabullendim."



"BABAM PARTİ DEĞİŞTİRME KARARIMI TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİ"

İYİ Parti'den CHP'ye geçiş sürecinde gelen tepkileri anlatan Bilici, bu kararını eski milletvekili olan babası Mehmet Ali Bilici'nin televizyondan öğrendiğini söyledi. Bilici, "Aile olarak sağ çizgide siyaset yapan bir aileden geliyorum. Benim seçtiğim yol da Cumhuriyet Halk Partisi olunca farklı görüşler ortaya çıktı. Babam parti değiştirdiğimi televizyondan öğrendi. O an televizyon izliyorlarmış, bana fotoğraflarımı gönderdiler. Onlar için de farklı bir deneyim oldu."