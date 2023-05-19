Beypazarı'nda Cumhur İttifakı basınla buluştu

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Cumhur İttifakı basın toplantısı düzenledi.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan Cumhur İttifakı olarak AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, Milliyetçi Hareket Partisi Beypazarı İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Ali Çanak, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Furkan Yıldırım ile birlikte bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Bugün Halkevi'nde düzenlenen basın toplantısında Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan gazetecilerin sorularını yanıtlayarak sohbette bulundu.

Kaplan, "Seçimlerde bize oy veren vermeyen bütün hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum, ilçemizde Cumhur İttifakı olarak hamdolsun zaferle çıktık, vatandaşlarımızın bundan sonraki süreçte de tekrar sandığa gitmeleri çağrısında bulunuyorum" dedi. - ANKARA

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023