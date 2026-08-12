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Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt görevinden ayrılıyor

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt görevinden ayrılıyor
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in ay sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı. Trump, Leavitt'in ailesiyle daha fazla vakit geçirmek istediğini belirterek, kendisinin en önemli danışmanlarından biri ve Cumhuriyetçi Parti'de etkili bir ses olmaya devam edeceğini söyledi. Trump, Leavitt'i 'tarihteki en iyi Beyaz Saray Sözcülerinden biri' olarak nitelendirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, görevinden ayrılacak. 

SEBEP: AİLESİ VE ÇOCUKLARIYLA DAHA FAZLA VAKİT GEÇİRMEK İSTEMESİ

Abd Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Leavitt'in ay sonunda görevinden ayrılacağını duyurarak, Leavitt'in ailesi ve çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmek istediğini belirtti. Trump, Leavitt'in bundan böyle başlıca danışmanlarından biri olacağını ve Cumhuriyetçi Parti içinde etkili bir ses olacağını söyledi.

"ARA SEÇİMLERİ KESİN BİR ZAFERLE KAZANMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Trump, "Beyaz Saray Sözcümüz ve en güvendiğim yardımcılarımdan biri olan Karoline Leavitt, güzel küçük çocukları ve ailesiyle daha fazla vakit geçirebilmek için ay sonunda görevinden ayrılacak. Bu kararı tamamen anlıyor ve saygıyla karşılıyorum. Karoline, bundan böyle en önemli danışmanlarımdan biri ve Cumhuriyetçi Parti içinde etkili bir ses olacak. Tarihin akışına meydan okumak ve ara seçimleri kesin bir zaferle kazanmak için çalışacağız. Karoline, Beyaz Saray'da gerçek bir lider oldu ve 2018'den bu yana adalet ve özgürlük için mücadele ederek olağanüstü bir iş çıkardı. Buna 2024'teki tarihi yeniden seçim kampanyamız da dahil. Karoline, tarihteki en iyi Beyaz Saray Sözcülerinden biri oldu. Teşekkürler Karoline, harika bir iş çıkardın" dedi.

EN GENÇ SÖZCÜLERDEN

Trump'ın ikinci başkanlık döneminin başından bu yana bu görevi sürdüren 28 yaşındaki Leavitt, "Beyaz Saray'ın en genç sözcülerinden biri" olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / İHA

Kaynak: Haberler.com
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