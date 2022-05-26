"Ben solcu bir adamım" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'a AK Partili Tayyar'dan tepki: Bu nasıl bir özgüven? Nasıl bir şımarıklık? - Haberler

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Uçum, geçen hafta katıldığı bir televizyon programında "yeni anayasa" tartışmalarıyla ilgili yaptığı değerlendirme yeniden gündem oldu.

"AK PARTİ'NİN BİR LİDERİ VAR"

AK Partili Tayyar, Uçum'un "Ben solcu bir adamım. Atatürk benim kırmızı çizgimdir. Yeni anayasa da laiklik ve Atatürk üzerine kurulacak" sözlerinin yer aldığı paylaşımı alıntılayarak Uçum'a sert tepki gösterdi.Tayyar yaptığı paylaşımda şöyle dedi: " Ak Parti'nin bir lideri var. Karar organı MKYK var. Bir parlamento var. AK Parti'nin parlamentoda bir grubu var. Sanki hepsinin üzerinde, tek karar vericiymiş gibi hüküm cümlesi kuruyor. Bu nasıl bir özgüven? Nasıl bir şımarıklık?"

DAHA ÖNCE DE TARTIŞMA YAŞANMIŞTI

Tayyar, 50 artı 1 sistemini getirenlerin Cumhurbaşkanı'na tuzak kurduğunu ve bu kişilerin "Soros'un AKP içinde yerleştirdiği adamları" olduğunu iddia etmişti. Tayyar ile Uçum arasında konuya dair bir tartışma yaşanmıştı. Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner de 'Soros' kavgasına sosyal medya hesabından dahil olmuştu. Anayasa değişikliğini hazırlayan ekibin içinde bulunan Uçum, "Türkiye'yi değil kendilerini düşünenler, ülke karşıtlığını iş edinenler, hakkımda 'sorosçuluk yalanı' yayma peşindeler. Ne yaparsanız yapın 2007 ve 2017'de iki kez halk tarafından kabul edilmiş Türkiye'nin sosyolojik ve siyasi istikrarının güvencesi 50+1 kuralından halk vazgeçmez" ifadelerini kullanmıştı.

"UÇUM BİR DEVLET MEMURUDUR"

Uçum'un açıklamaları üzerine Şamil Tayyar'dan sert bir yanıt gelmiş, Twitter'dan açıklama yapan Tayyar, "Uçum, devlet memurudur. Bir devlet memuru, siyasete racon kesemez. Siyaset yapacaksa, verir istifasını, çıkar er meydanına. Hodri meydan" demişti. Metiner, "Görünen o ki Soros'un her yerde her kesimde adamları var. Hep içimizden vurulduk. Başımıza geçirdiklerimizin ihanetine uğradık. Gerekli dersi almadığımızı görmek üzüyor bizi. Şimdilik bu kadar diyeyim" ifadelerine yer vermişti.