Belgin İba kimdir? AK Parti Edirne Belediye Başkan adayı kimdir?
Belgin İba kimdir? AK Parti Edirne Belediye Başkan adayı kimdir? AK Parti Edirne Belediye Başkanı adayı belli oldu. 31 Mart yerel seçimlerinde Edirne'den Belgin İba aday olarak gösterildi. Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, ziyaretlerini sürdürüyor. İşte, AK Parti Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba'nın biyografisi!
Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor. Belgin İba kimdir? AK Parti Edirne Belediye Başkan adayı kimdir?
BELGİN İBA KİMDİR?
- Belgin İba 1975 Edirne doğumludur. Belgin İba, Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik bölümü mezunudur.
- Edirne'de pek çok iştirake ve istihdama imza attı. 2009 - 2014 yılları arasında AK Parti Belediye Meclis üyeliği görevini gerçekleştiren Belgin İba evli ve 2 çocuk annesidir.