Belediyeden ağaç kesen müdürlük hakkında suç duyurusu

Sivas Belediyesi, kaldırımdaki ağaçları kesen Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ağaçları kesen müdürlük personeli hakkında suç duyurusunda bulunup hukuki süreç başlattı

SİVAS - Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından cadde üzerindeki ağaçların kesildiği iddia edildi, konuyla ilgili Sivas Belediyesi tarafından duyurusunda bulunarak hukuki süreç başlatıldı. İl Milli Eğitim müdürlüğünün ise ağaçları kesen personelleri hakkında inceleme başlattığı öğrenildi.

Sivas'ta Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasının önündeki ağaçların kesildiğini görenler gözlerine inanamadı. İhbar üzerine olay yerine giden Sivas Belediyesi ekipleri, kendi sorumluluk alanlarındaki ağaçların İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlilerince kesildiğini tespit etti. Bunun üzerine Sivas Belediyesi tarafından suç duyurusunda bulunularak hukuki süreç başlatıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da ağaçları kesen personel hakkında inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Konuyla ilgili Sivas Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yer alan ağaçlara, budama adı altında büyük ölçüde zarar verildiği tespit edilmiştir. Söz konusu duruma sebebiyet verenler hakkında yasal işlem başlatılarak gerekli cezai işlem uygulanmış olup, hukuki süreç hassasiyetle takip edilecektir. Zarar verilen ağaçların yerine Belediyemiz tarafından yenileri dikilecektir" denildi.