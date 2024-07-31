Belediye ve Valilik arasında 'Kürtçe' krizi! Silinen uyarıları tekrar yazdılar

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin birçok caddesinde sürücülere yönelik uyarı amaçlı "önce yaya" ve "yavaş" Kürtçe uyarı yazılarının Valilik kararıyla silinmesinin ardından yazılar belediye tarafından yeniden yollara işlendi.

VALİLİK SİLDİRDİ, BELEDİYE YENİDEN YAZDI

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, kentin birçok caddesinde yaya geçişleri ve trafik ışıklarının bulunduğu alanda yazdığı Kürtçe uyarıların, Diyarbakır Valiliği'nce silinmesi istendi. Yazıların silinmemesi üzerine valilik tarafından görevlendirilen Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerince, 29 Temmuz gece saat 03.00 sıralarında, Kürtçe yazıların üzeri boyalarla kapatıldı.

Yazıların silinmesinin ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından görevlendirilen ekipler, boyanan Kürtçe uyarıları yeniden yazdı.

İLK OLAY VAN'DA YAŞANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde ise Van'da Kürtçe yazıların üzeri "Türkiye Türk'tür Türk kalacak" ifadesi ile kapatılmıştı. Bunun ardından Van Büyükşehir Belediyesi, karşı harekete geçerek Kürtçe trafik uyarı yazılarını yeniden yazdı. Belediyeden yapılan açıklamada, "Trafik uyarı yazılarını kent geneline yaygınlaştırmak için çalışmalar yoğunlaştırıldı" ifadeleri kullanıldı.