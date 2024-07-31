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Belediye ve Valilik arasında "Kürtçe" krizi! Silinen uyarıları tekrar yazdılar

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DEM Parti'ye bağlı belediyeler, trafikte Kürtçe uyarı yazıları kullanma kararı aldı. Ancak, Van'da Kürtçe yazıların üzeri "Türkiye Türk'tür Türk kalacak" ifadesi ile kapatılırken Diyarbakır'da ise Valilik kararıyla silinen Kürtçe trafik uyarıları, belediye tarafından yeniden yazıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin birçok caddesinde sürücülere yönelik uyarı amaçlı "önce yaya" ve "yavaş" Kürtçe uyarı yazılarının Valilik kararıyla silinmesinin ardından yazılar belediye tarafından yeniden yollara işlendi.

VALİLİK SİLDİRDİ, BELEDİYE YENİDEN YAZDI

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, kentin birçok caddesinde yaya geçişleri ve trafik ışıklarının bulunduğu alanda yazdığı Kürtçe uyarıların, Diyarbakır Valiliği'nce silinmesi istendi. Yazıların silinmemesi üzerine valilik tarafından görevlendirilen Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerince, 29 Temmuz gece saat 03.00 sıralarında, Kürtçe yazıların üzeri boyalarla kapatıldı.

Yazıların silinmesinin ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından görevlendirilen ekipler, boyanan Kürtçe uyarıları yeniden yazdı.

Belediye ve Valilik arasında 'Kürtçe' krizi! Silinen uyarıları tekrar yazdılar

İLK OLAY VAN'DA YAŞANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde ise Van'da Kürtçe yazıların üzeri "Türkiye Türk'tür Türk kalacak" ifadesi ile kapatılmıştı. Bunun ardından Van Büyükşehir Belediyesi, karşı harekete geçerek Kürtçe trafik uyarı yazılarını yeniden yazdı. Belediyeden yapılan açıklamada, "Trafik uyarı yazılarını kent geneline yaygınlaştırmak için çalışmalar yoğunlaştırıldı" ifadeleri kullanıldı.

Belediye ve Valilik arasında 'Kürtçe' krizi! Silinen uyarıları tekrar yazdılar

Belediye ve Valilik arasında 'Kürtçe' krizi! Silinen uyarıları tekrar yazdılar

Kaynak: ANKA / Politika

Diyarbakır DEM Parti Türkiye trafik Van 3.Sayfa Yaşam Politika Haberler

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Yorumlar (18)

Halit Çelebi:

almanyada iş yerlerinde türkçe yazılar var Almanya bölünmüyor kürtçeden bu kadar korkmayın

88
279
yanıtYanıtla
Cevap :

İş yeri ile umuma açık herkesin kullandığı yolu aynı kefeye koymak neyin kafası.

yanıt200
yanıt41
Madde Hiçliğe Nasıl Kaybolabilir:

Türkiye ve Rusya birleşmeli. Rusça olmalı tüm yazılar.

yanıt26
yanıt58
Bandorma:

anlamsız bir karşılaştırma olmuş… Terör olmasaydı burda da farklı bir bakış açısı olurdu..

yanıt61
yanıt14
Ahmet Çakır:

iş yeri özel şahıs malı.Karayolları ise devletin.Bu nasıl aymazlık

yanıt93
yanıt21
Halit Çelebi:

kaldı ki tabelalara bile tahammül etmiyorsunuz

yanıt21
yanıt50
Turan AYDIN:

işte böyle taviz verilir ise durum buraya gelir görevden alacakmısın belediye başkanını al işte sana delil her belediye başkanı T.C kanunlarına göre yönetilecek var ise eksik kanun T.C yapısına göre düzenlenip hayata geçirilecek ve gereği yapılacak taviz yok geleceği hesap edip ona göre kanunlar çıkarılmalı

133
36
yanıtYanıtla
burak:

KAYYUM ŞART

125
43
yanıtYanıtla
hep yek:

neyin peşindesiniz ya sürekli bi belediye karalama şeysi. kaybedince acısı koydu tabi.

39
121
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sade vatandaş:

hain her yerde haindir

104
26
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