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Brezilya'da seçim yarışındaki başkana büyük şok! Herkes gizli çekilen görüntülerini konuşuyor

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Brezilya'nın Minaçu şehrinin belediye başkanı Carlos Alberto Leréia, iki kadınla gizlice çekildiği iddia edilen bir video nedeniyle skandala karıştı. Leréia, şu anda yeniden seçilmek için kampanya yürütüyor ancak bu olay, seçim yarışını gölgeledi. Skandal, yerel siyasette ahlaki değerler ve kişisel hayatın gizliliği konularında tartışmalara yol açtı. Olayın Leréia'nın siyasi kariyerini nasıl etkileyeceği henüz belli değil.

Brezilya'nın Minaçu şehrinin belediye başkanı Carlos Alberto Leréia, büyük bir skandala karıştı. 63 yaşındaki belediye başkanı, iki kadınla birlikte cinsel ilişkiye girerken gizlice kaydedildiği iddia edilen bir video nedeniyle zor durumda kaldı.

Yaklaşık 29.000 nüfuslu bu küçük şehrin belediye başkanı olan Leréia, şu anda yeniden seçilmek için kampanya yürütüyor. Ancak bu olay, seçim yarışını gölgeledi.

Goiás Eyaleti Adli Polisi, 7 dakika 11 saniyelik videoyu inceledi. Rapora göre, görüntülerde herhangi bir düzenleme veya kesinti yok. Video muhtemelen bir cep telefonu ile gizlice çekilmiş.

Bu skandal, bir meclis toplantısında Leréia'nın rakibi Roger Seabra tarafından gündeme getirildi. Leréia, bu durumu "insanlık dışı" olarak nitelendirdi ve utanç verici bulduğunu belirtti.

Olay, Brezilya medyasında geniş yer buldu. Belediye başkanı, tartışmaların sağlık, eğitim ve ulaşım gibi önemli konulara odaklanması gerektiğini savundu.

Bu skandal, yerel siyasette ahlaki değerler ve kişisel hayatın gizliliği konularında tartışmalara yol açtı. Olayın Leréia'nın siyasi kariyerini nasıl etkileyeceği henüz belli değil.

Belediye başkanının iki kadınla cinsel ilişkiye girdiği anlara ait video ortaya çıktı

Belediye başkanının iki kadınla cinsel ilişkiye girdiği anlara ait video ortaya çıktı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Politika

Carlos Alberto Brezilya Politika Brezilya 3-sayfa Dünya

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Yorumlar (1)

İbrahim BAKIRHAN:

Seçim sürecini beklemişler yayınlamak için. Dünyanın her yerinde aynı sistem yürütülüyor...

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