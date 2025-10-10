Belediye başkanından alkollü cuma mesajı skandalı
Denizli'de Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak, cuma mesajında alkol şişelerinin yer aldığı bir fotoğrafı kullanarak skandala imza attı. Orpak gelen tepkiler üzerine fotoğrafı kaldırdı.
Denizli'de Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak, sosyal medya hesabından yaptığı cuma paylaşımında skandala imza attı.
ALKOLLÜ CUMA MESAJI
Belediye başkanı "Güzel insanların yaşadığı güzel Buldan, hayırlı cumalar" ifadelerini kullandığı paylaşımına, Buldan manzarasıyla alkol şişelerinin bulunduğu iki fotoğrafı ekledi.
FOTOĞRAFI SİLDİ
Orpak'ın paylaşımına tepki yağdı. Tepkilerin ardından Orpak alkol şişelerinin yer aldığı fotoğrafı kaldırarak sadece manzarayı bıraktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika