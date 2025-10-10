Haberler

Belediye başkanından alkollü cuma mesajı skandalı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Belediye başkanından alkollü cuma mesajı skandalı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak, cuma mesajında alkol şişelerinin yer aldığı bir fotoğrafı kullanarak skandala imza attı. Orpak gelen tepkiler üzerine fotoğrafı kaldırdı.

Denizli'de Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak, sosyal medya hesabından yaptığı cuma paylaşımında skandala imza attı.

ALKOLLÜ CUMA MESAJI

Belediye başkanı "Güzel insanların yaşadığı güzel Buldan, hayırlı cumalar" ifadelerini kullandığı paylaşımına, Buldan manzarasıyla alkol şişelerinin bulunduğu iki fotoğrafı ekledi.

Belediye başkanından alkollü cuma mesajı skandalı

FOTOĞRAFI SİLDİ

Orpak'ın paylaşımına tepki yağdı. Tepkilerin ardından Orpak alkol şişelerinin yer aldığı fotoğrafı kaldırarak sadece manzarayı bıraktı.

Belediye başkanından alkollü cuma mesajı skandalı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde gizli kamera skandalı! Hastaların görüntülerini kaydetmiş

Üniversite hastanesinde gizli kamera skandalı! Tüm hastaları kaydetmiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manifest Grubu'na 'hayasızca hareket' suçlaması: Dosya üzerinden yargılama yapılacak

Manifest'in "Teşhir" davasında yeni gelişme
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde gizli kamera skandalı! Hastaların görüntülerini kaydetmiş

Üniversite hastanesinde gizli kamera skandalı! Tüm hastaları kaydetmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.