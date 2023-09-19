Belediye Başkanı Hülya Erdem'den kıyım! Seçimde işe aldığı 39 kişiyi, desteklediği aday kazanamayınca işten çıkardı
Adana Ceyhan belediye başkanı Hülya Erdem, ilçe başkanlığında desteklediği adaya oy versinler diye önce 39 kişiyi işe aldı, desteklediği aday kazanamayınca 39 kişiyi tekrar işten çıkardı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde Belediye Başkanlığı görevini yürüten Hülya Erdem, skandal bir karara imza attı. Erdem desteklediği adaya kazanamayınca 39 çalışanını işten çıkardı.
Yüksek Seçim Kurulu tarafından mazbatası iptal edilen Kadir Aydar'ın yerine Ceyhan Belediye Başkanlığına seçilen Hülya Erdem, ilçe başkanlığı seçimlerinde desteklediği aday kazanamayınca partililerini işten çıkardı.
Erdem'inskandal kararı sonrası partilileri işten çıkardığı, partinin temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara ve eylemlere katkıda bulunmak gerekçesiyle ihraç gerekçesiyle disipline sevk edildiği ileri sürüldü.
Ceyhan'da daha önce Belediye Başkanı olan ancak görevden alınan Kadir Aydar'ın kardeşi Caner Aydar'ın CHP İlçe başkanı olarak seçilmesinin ardından, konuşma yapmak için kürsüye çıkan Hülya Erdem protesto edildiği ileri sürüldü. Erdem'in konuşmasını tamamlayamadan kürsüden indiği iddia edildi.