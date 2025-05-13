Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Abdullah Öcalan'dan terör örgütü PKK'nın feshine ilk yorum
Orta Doğu turuna çıkan Trump, ilk durağı Suudi Arabistan'da yorgun düştü

İlk durakta yorgun düştü
Erdoğan 'Savaştan daha önemli tehdit' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor

"Savaştan önemli tehdit" demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor
Plan kurup 13 yıllık kocasını sevgilisine öldürttü

Kocasını sevgilisine öldürttü!

Belediye başkan adayı canlı yayında öldürüldü

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meksika'nın Veracruz eyaletine bağlı Texistepec kentinde belediye başkanlığına adaylığını koyan Yesenia Lara Gutierrez, canlı yayın sırasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Gutierrez ve beraberindeki 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Meksika'nın Veracruz eyaletine bağlı Texistepec kentinden pazar akşamı düzenlenen seçim kampanyası yürüyüşü kana büründü.

Belediye başkan adayı canlı yayında öldürüldü

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI CANLI YAYINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Belediye başkanlığına adaylığını koyan Yesenia Lara Gutierrez, sokaklarda yürüyüp halk selamladı. O anlar, Gutierrez'in sosyal medya hesabından da canlı olarak yayınlandı. Görüntülere göre, yüzü gülen ve tezahüratlarda bulunan kalabalık bir anda silah seslerinin duyulmasıyla birlikte kaçışmaya başladı. 20 el ateş sesinin ardından boşalan alanda Gutierrez'in kanlar içerisinde yerde yattığı görüldü. Gutierrez'in yanı sıra 3 kişi daha saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Ayrıca 3 kişi de yaralandı.

Belediye başkan adayı canlı yayında öldürüldü

FEDERAL DESTEK VERİLECEK

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, olaya ilişkin yaptığı açıklamada suçluların bulunması için Veracruz eyaleti yönetimine federal desteğin verileceğini söyledi. Silahlı saldırıda öldürülen Gutierrez, Sheinbaum'un da mensubu olduğu iktidardaki Morena Partisi'nden aday olmuştu.

Belediye başkan adayı canlı yayında öldürüldüMeksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum

"HİÇBİR MAKAM YA DA POZİSYON BİR İNSANIN HAYATINDAN DEĞERLİ DEĞİLDİR"

Veracruz Valisi Rocio Nahle de yaptığı açıklamada, "Hiçbir makam ya da pozisyon bir insanın hayatından değerli değildir. Morena adayının ve Texistepec'teki destekçilerinin ölümüne sebep olanları bulacağız" dedi.

Belediye başkan adayı canlı yayında öldürüldüVeracruz Valisi Rocio Nahle

BU İLK DEĞİL

Meksika'da seçim dönemlerinde adayların saldırıya uğraması yaygın bir durum olarak görülüyor. Geçen sene düzenlenen seçimler öncesinde insanları ve tesisleri hedef alan toplam 661 saldırı düzenlendi. Kurbanların çoğu belediye başkanı ya da adayıydı.

Belediye başkan adayı canlı yayında öldürüldü
Kaynak: Haberler.com / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu: Gazze'ye tam kapasite saldıracağız

"Birliklerimiz hazır" diyerek duyurdu! Netanyahu'dan katliam planı
Dilencinin üzerinden 50 bin TL çıktı! Bir de aldığı cezayı duyun

Dilencinin üzerinden 50 bin TL çıktı! Bir de aldığı cezayı duyun
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye izlettikleri rezilliğe bakın
Türk tekstil devi iflas etti

Darboğazdan çıkamayan dev marka iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı
Çinli otomobil markası SWM Motors Türkiye'de üretim kararı aldı

Otomotiv devi Türkiye'ye geliyor! Fabrika açacağı kent belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.