Belediye başkan adayı, canlı yayında olduğunu unutup jandarma komutanına küfretti

Niğde'nin Hacıabdullah beldesinden belediye başkanı adayı gösterilen AK Partili Babaoğlan Altun, belde sakinlerini bir mekana toplayıp konuşma yaptı. Bir sosyal medya uygulamasından canlı olarak yayınlanan propaganda konuşması sırasında hızını alamayan Altun, jandarma komutanına küfretti.

"CANLI YAYINDAYIZ" DEDİLER UMURSAMADI

Canlı yayında jandarma komutanına "o.... ç....." diyerek küfreden Altun, toplantıya katılanların tepki gösterip "Canlı yayındayız" şeklinde hatırlatma yapması üzerine "Olsun, hak etti" karşılığını verdi. Viral olan video sonrası birçok sosyal medya kullanıcısı Altun'a tepki gösterdi.