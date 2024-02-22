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Belediye başkan adayı, canlı yayında olduğunu unutup jandarma komutanına küfretti

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31 Mart seçimleri için AK Parti tarafından Niğde'nin Hacıabdullah beldesinde aday gösterilen Babaoğlan Altun, bir sosyal medya platformundan canlı yayınlanan konuşması sırasında jandarma komutanına "o.... ç....." dedi. Altun, toplantıya katılanların "Canlı yayındayız" şeklinde hatırlatma yapmaları üzerine "Olsun, hak etti" karşılığını verdi.

Niğde'nin Hacıabdullah beldesinden belediye başkanı adayı gösterilen AK Partili Babaoğlan Altun, belde sakinlerini bir mekana toplayıp konuşma yaptı. Bir sosyal medya uygulamasından canlı olarak yayınlanan propaganda konuşması sırasında hızını alamayan Altun, jandarma komutanına küfretti.

"CANLI YAYINDAYIZ" DEDİLER UMURSAMADI

Canlı yayında jandarma komutanına "o.... ç....." diyerek küfreden Altun, toplantıya katılanların tepki gösterip "Canlı yayındayız" şeklinde hatırlatma yapması üzerine "Olsun, hak etti" karşılığını verdi. Viral olan video sonrası birçok sosyal medya kullanıcısı Altun'a tepki gösterdi.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Politika

Niğde Yerel Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (19)

mehmet:

bu ne yüzsüzlük. bu ne hadsizlik. kim veriyor bunlara bu kadar yüzü.

283
8
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Gerçekçi Olalım:

Kimlerin verdiği belli; şuç kavramı artık kişiye göre değişkenlik gösteriyor... arkanda seni koruyacak birleri varsa suç kelimesinin bir anlamı yok... tek başına kaldıysan suç kelimesinin anlamı hakkında cilt cilt kitaplar yazılıyor...

yanıt96
yanıt6
mehmet:

o laf devlete ve millete edilmiştir. o komutan devleti temsil ediyor. sen kimsin ya. hala dışarda geziyorsa yazıklar olsun.

yanıt71
yanıt6
Tamer Çakır:

CUMHURİYET SAVCISI NEREDESİN

268
11
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Selim Güler:

Hangi partiden olursa olsun buna o imkani almalsri gerekir

159
8
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Mustafa Göktepe:

içerde görsün gününü..

138
11
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By_Gök:

partisi ne ki kendisi ne olsun.

75
31
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Gamer Amca Tv:

atan deden kimki sen kim olasın

yanıt12
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By_Gök:

Gamer Amca Tv benim atam da belli dedem de, ama sizin kim olduğunuz meçhul.

yanıt30
yanıt9
Eko cCc:

İşte! Siz “bu”sunuz!!! Sonunuz yaklaştı. Aslında geçti ya neyse.

74
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