Beklenen görüşme gerçekleşti! Trump ile Erdoğan arasında kritik temas

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Görüşmede, Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Trump bugün yaptığı basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesi yapacağını belirterek, "Daha soru var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok önemli bir görüşme yapacağım. Kendisini çok seviyorum." demişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki basın toplantısını bitirirken, "Çok sevdiğim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşmem olacak" demesinin ardından kritik görüşme gerçekleşti.

BÖLGESEL GELİŞMELER ELE ALINDI

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı" denildi.

SURİYE DE GÜNDEME GELDİ

Açıklamada ayrıca şöyle denildi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini, Suriye'nin birlik, beraberlik ve toprak bütünlüğünün Türkiye için önemli olduğunu belirtti.

Görüşmede ayrıca DEAŞ ile mücadele ve Suriye'nin hapishanelerindeki DEAŞ'lıların durumu da ele alındı.

Cumhurbaşkanımız, bütün unsurlarıyla birlikte kalkınan, terörden arındırılmış, huzurlu bir Suriye'nin bölgenin istikrarına da katkı sağlayacağını ifade etti.

ERDOĞAN'DAN TRUMP'A TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanımız, Gazze'de barışın tesisine yönelik çabaların devam ettiğini, Türkiye'nin bu konuda ABD ile eş güdüm içinde hareket etmeyi sürdüreceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze Barış Kurulu'na daveti nedeniyle ABD Başkanı Trump'a teşekkür etti."

