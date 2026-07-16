BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'de biçerdöverle buğday hasadı yaptı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, memleketi Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde buğday hasadına katıldı.

İlçeye bağlı kırsal Gecek Mahallesi'ndeki tarlada traktör kullanan ve biçerdöverle buğday hasadı yapan Destici, programın ardından üreticilere ve basın mensuplarına baklava ikram etti.

Destici, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, hasat mevsiminin çiftçiler için bereketli olmasını diledi.

Gıdanın hayati bir mesele olduğunu ifade eden Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim gıdayı üreteni, çiftçiyi, köylüyü mutlaka desteklememiz lazım. Bu köylü doğduğu yerde doyacak ki burada kalsın. Köylerde şu anda genç nüfus yok. Bizim köyümüzde daha önce 300 öğrenci vardı. Şu anda 3 öğrenci var. Onun için bu köylünün, bu çiftçinin doğduğu yerde doyması lazım. Burada alnı ak, başı dik yaşaması lazım. Eğitime, sağlığa erişebilir olması lazım. Bu yolların daha düzgün olması, ulaşımın daha kolay olması lazım ki köylü burada kalsın ve üretmeye devam etsin. Bizim en başta desteklememiz gereken çiftçimizdir, üretimimizdir, üreticimizdir."

"Çiftçinin mağduriyet yaşamaması gerekiyor"

Destici, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) ürün alım kotasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TMO'nun çiftçinin getirdiği ürünün tamamını taban fiyattan alması gerektiğini ifade eden Destici, "Çiftçimiz Toprak Mahsulleri Ofisine ne kadar ürün getirirse bunların hepsini taban fiyattan alacağız dendi. Şimdi bir kota uygulandığını görüyoruz. Dolayısıyla bu kotanın kaldırılması lazım ve çiftçi ne kadar üretmişse bunların tamamını Toprak Mahsulleri Ofisimiz eksiksiz bir şekilde alması gerekiyor. Yani çiftçinin bu anlamda mağduriyet yaşamaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Destici, çiftçinin teslim ettiği ürünün bedelinin daha kısa sürede ödenmesi gerektiğini dile getirdi.

Uyuşturucu operasyonları ve AHBAP Derneğine yönelik soruşturmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, toplumda ahlaki ve manevi bir çürüme yaşandığını öne sürdü.

AHBAP Derneğine yönelik yürütülen soruşturmaya değinen Destici, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardım kampanyaları sürecinde AFAD ve Kızılaya bağış yaptığını belirterek, "Bağışımızı gidip AHBAP gibi önü arkası belli olmayan bir derneğe ya da bir kuruluşa yapmadık." dedi.

Destici, "yardım" adı altında toplanan paraların amacı dışında kullanıldığı yönündeki iddiaların aydınlatılması gerektiğini belirterek, soruşturmanın tüm yönleriyle yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

İlgili kurumların denetim süreçlerinin de sorgulanması gerektiğini dile getiren Destici, "Bütün bu süreç içerisinde neden bugüne kadar bir denetim yapılmamış sağlıklı ya da hukuki bir soruşturma gerçekleştirilmemiş ve 1 milyara kadar bir parayı bahiste ya da kumarda yiyene kadar izlenmiş? Bunun da sorgulanması lazım." ifadelerini kullandı.

"Osmanlı gittiği her yere hak, hukuk ve adalet götürmüştür"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Osmanlı İmparatorluğu'na ilişkin iddialarını da değerlendiren Destici, söz konusu ifadeleri kınadı.

Osmanlı'nın hakim olduğu coğrafyalarda adalet anlayışıyla hareket ettiğini belirten Destici, şöyle konuştu:

"Şayet öyle olmamış olsaydı, 600 yıl dünyaya hükmetmiş, Balkanlar, Kuzey Afrika, Arap Yarımadası, Kafkasya ve Orta Doğu'ya baktığımız zaman buraların tamamı Türk, tamamı Müslüman olurdu. Eğer Netanyahu gibi bir soykırım, katliam ve faşist politika izlemiş olsaydı sonuç bu olurdu. Ancak Osmanlı, 'Yaratılanı severiz Yaradan'dan ötürü', 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ve 'İ'lay-ı kelimetullah için nizam-ı alem' anlayışıyla hareket ederek gittiği her yere hak, hukuk ve adalet götürmüştür. Onun için Osmanlı'yı o pis ağzına almasın. Kınıyoruz, lanetliyoruz."