BBP lideri Destici: 'Bizi bugüne kadar bazı zenginliklerimiz üzerinden ayırmaya çalıştılar'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Biz biriz. Bizi bugüne kadar bazı zenginliklerimiz üzerinden ayırmaya çalıştılar. Ama başaramadılar. Bundan sonra da ayıramayacaklar" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde bir basın toplantısı düzenleyerek, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Düzenlenen basın toplantısına il ve ilçe kadın kolları başkanları, ilçe başkanları ve parti üyeleri de katıldı.

"Biz Kürt'ü, Türkmen'i, Alevi ve Sünni'siyle büyük Türk milletiyiz"

Destici, terör örgütlerine boyun eğmeyeceklerini ve toplumun her kesimiyle birlikte çok güçlü olduklarını belirterek, "Biz biriz. Bizi bugüne kadar bazı zenginliklerimiz üzerinden ayırmaya çalıştılar. Ama başaramadılar. Bundan sonra da ayıramayacaklar. Biz Kürt'ü, Türkmen'i, Alevi ve Sünni'siyle büyük Türk milletiyiz. Biz karşımıza çıkan meselelere bu cepheden değerlendirdiğimizde birlikteliğimizin ne kadar güçlü olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Siyasi partilerimiz farklı olabilir. Ülke ve dünya meselelerinde farklı düşüncelere sahip olabiliriz. İnancımızı yaşama noktasında da farklılıklarımız olabilir. Bizi birbirimize bağlayan Allah inancıdır. Resulullah Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) saygımız ve bağlılığımızdır. Kitabımız Kur'an-ı Kerim'dir. Ehl-i beyt sevgimizdir. Bunları koruduğumuz müddetçe bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bizi hiçbir güç yenemeyecek ve yıkamayacak" diye konuştu.

"Tüm vatandaşlarımızı ormanlarımızı korumaya davet ediyorum"

Son günlerde ülkede gerçekleşen orman yangınları hakkında herkesin bilinçli davranması gerektiğini ifade eden Destici, "Her yıl yaz aylarında orman yangınları ülkemizin en önemli meselesi olarak karşımıza çıkıyor. Her yaz öncesi büyük bir korku, endişe ve panik yaşıyoruz. Henüz temmuz ayının başındayız. İlk tespitlere göre haziran ve temmuz ayında 8 ilimizden 80 bin hektara yakın orman alanımız maalesef yanarak kül oldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Bilecik, Manisa, İzmir, Aydın, Antalya, Hatay, Adana ve Isparta'da yangınlardan etkilenen toplam bina sayısının bin 168 olduğunu açıkladı. Hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde artacağı tahmin ediliyor. Maalesef yangınların tamamına yakını ihmal ve kasıt nedeniyle meydana geliyor. Bu hasetle tüm vatandaşlarımızı ormanlarımızı koruma konusunda azami derecede özen ve dikkat göstermeye ve ormanlarımızı korumaya davet ediyoruz. Devlet olarak da tedbirlerimizi artırmak zorundayız. Yangınlara havadan müdahale edilmesi için gerekli uçak ve helikopter sayısını da artırmak bu konuda yeniden bir planlama yapmak durumunda olduğumuz ortadadır. Aynı şekilde bu yangınların önemli bir kısmını ormanlarımızın altında biriken kuru otlar ve kozalaklar neticesinde oluştuğunu görüyoruz. Çünkü bunlar çabuk tutuşuyor. Bir kıvılcımla tutuşuyor. Dolayısıyla da ormanlarımızın altının da temizliği noktasında daha hassas olunması gerekiyor. Bunun için Avrupa'da özellikle belki de bugün bizim elimizde olmayan ya da sınırlı sayıda olan alet ve makinenin bir an önce alınarak ormanlarımızın ağaçlarımızın altını da temizlememizin bir şart olarak karşımızda durduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Mağaranın sahibi terör örgütü PKK'dır"

Geçtiğimiz günlerde Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında mağarada metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 askerin üzüntüsünü derinden yaşadığını belirten Destici, sözlerine şöyle devam etti:

"Öncelikle milletçe çok üzgünüz. Hepimiz çok üzgünüz. Duyduğumuz acıyı ifade edecek söz bulamıyoruz. Maalesef 40 yıldır varlığımızı, milletimizi, bütünlüğümüzü hedef alan, bölücü terörün neden olduğu kayıpları vermeye devam ediyoruz. Askerlerimizin şehit olmasıyla ilgili bir hata ya da ihmal varsa elbette Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve yargı gereğini yapacaktır. Bununla birlikte yaşananlarla terör örgütünün ve onların uzantılarının hiçbir ilgisi yokmuş algısının oluşturulmaya çalışılmasını da ibretle izliyoruz. O askerlerimiz niye o bölgede? O mağaranın orada ne işi var? O mağaranın için kim tarafından gazla dolduruldu? O mağara bugüne kadar kim tarafından kullanıldı? Elbette ki bunun sebebi ve o mağaranın sahibi kimdir? Terör örgütü PKK'dır. Dolayısıyla da bu askerlerimizin de katili geçmiş şehitlerimizin katili kimse odur yani PKK terör örgütüdür. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, emniyet ve istihbarat kuruluşlarımız daha net ve kısa bir ifadeyle Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz, sınırlarımız içerisinde PKK terör örgütünü yok etmiştir. Askerlerimiz şu anda da ülkemizi terör saldırılarından korumak için sınırlarımızın dışında büyük fedakarlık ve kahramanlıklarla görev yapmaktadırlar. Terör örgütünün silah bırakma kararını açıklamasından sonra ellerinde binlerce evladımızın kanı olanlar, 40 yıl boyunca milletimizin yaşadığı acılara sebep olanlar terör örgütünün dağdaki, şehirlerdeki, meclisteki mensupları Türk milletinin şerefli bir ferdi, Türkiye Cumhuriyeti'nin şerefli bir vatandaşı olmak yerine küresel emperyalizmin uşağı olmayı tercih etmişlerdir."

Destici, basın toplantısının ardından Muharrem ayının sembolü olan aşureleri misafirlere dağıttı ve il kadın kolları başkanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANKARA