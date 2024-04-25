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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Şırnak'ta

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Şırnak'ta temaslar gerçekleştirdi ve açıklamalarda bulundu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Terörle mücadelede askerimiz, polisimiz gereğini yaptı. Şimdi vazife hepimize düşüyor; milletimizin gönlüne girmek, bu bölgedeki insanlarımızın kalbini tekrar kazanmak, birlik ve beraberliği en üst seviyeye çıkarmak." dedi.

Destici, Şırnak'taki temasları kapsamında Valiliği ziyaret etti, Vali Cevdet Atay ile görüştü.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından Destici, Şırnak Belediyesine geçti.

Burada Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve belediye çalışanları tarafından karşılanan Destici, makamda gerçekleşen görüşmede gazetecilere yaptığı açıklamada, Yarka'nın tekrar güçlü bir oyla kazanmasının çok kıymetli olduğunu belirtti.

Destici, "5 yıl içerisinde kendisi Şırnak için güzel hizmetlerde bulundu. Doğru, ahlaklı ve hizmet odaklı bir belediyecilik anlayışı yürüttüler. Biz de gördük, takip ettik. Kendisini bu hususlardan dolayı tekrar tebrik ediyorum. Biz de kendisine açıktan destek verdik. Tekrar bu kente hizmet sunacağı için mutluyum." diye konuştu.

Bölgenin huzura kavuştuğuna değinen Destici, daha önce adı terörle anılan Gabar Dağı bölgesinde artık petrol üretimi yapıldığını anımsattı.

Destici, o petrol üretimi yapılan alanları ziyaret ettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Oralarda teröristler vardı. Şu anda tertemiz, pırıl pırıl ve devlet ekonomisine ciddi katkı sağlayacak petrol üretiliyor. Cehennem Deresi'ni bana gösterdiler ama aslında orası cennet deresi. Oralarda daha önce bırakın insanların yaşamasını, hayvanların otlamasına dahi müsaade edilmemişti. Bugün artık şükür ki huzur var, üretim var. Terörle mücadelede askerimiz, polisimiz gereğini yaptı. Şimdi vazife hepimize düşüyor; milletimizin gönlüne girmek, bölgedeki insanlarımızın kalbini tekrar kazanmak, birlik ve beraberliği en üst seviyeye çıkarmak. Devletin bekası, memleketin birliği noktasında asla taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz."

Destici'ye ziyaretlerinde, BBP Genel Başkan yardımcıları Uğur Bulut, Bülent İspir, Emin Serin ve Şafak Çomaklı, Alperen Ocakları Genel Başkanı Ali Can Kocaman, BBP MKYK üyeleri Recep Er ve Kemal Üçüncü de eşlik etti.

Kaynak: AA / Politika

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