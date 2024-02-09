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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Gölbaşı'nda Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Destici, BBP Gölbaşı Belediye Başkan adayı Gökhan Koçak ile Gölbaşı Merkez Camisi'nde kıldığı cuma namazı sonrasında ilçe esnafını ziyaret etti. Esnaflarla sohbet eden ve sorunlarını dinleyen Destici, vatandaşlarla da bir araya gelerek 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için destek istedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Destici, BBP Gölbaşı Belediye Başkan adayı Gökhan Koçak ile Gölbaşı Merkez Camisi'nde kıldığı cuma namazı sonrasında ilçe esnafını ziyaret etti.

Esnaflarla sohbet eden ve sorunlarını dinleyen Destici, vatandaşlarla da bir araya gelerek 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için destek istedi.

Destici, gazetecilere yaptığı açıklamada, başta alt gelir grupları olmak üzere, emeklilerin ve asgari ücretlilerin hepsinin yanında olduklarını, onların sesi ve soluğu olmaya devam edeceklerini söyledi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bulunduğunu hatırlatan Destici, şöyle devam etti:

"Biz şimdi buna ilave, Büyük Birlik Partisi olarak milletin bize yetki verdiği belediyelerde biz asgari hane geçim rakamı belirleyeceğiz. Seçim beyannamemizde de bu yer alacak. Mesela Gölbaşı için 20 bin lira oldu ve dört kişilik bir hanede sadece 1 asgari ücretli çalışıp 17 bin lira alan varsa, o 20 bin ile 17 bin arasındaki 3 binlik farkı belediyemiz o vatandaşa, o haneye sosyal yardım olarak ödeyecek."

Cumhur İttifakı'nın bir parçası olduklarını belirten Destici, 14-28 Mayıs seçimlerinde ve geçmiş seçimlerde birlikte olduklarını, yerel seçimlerde de başta büyükşehirler olmak üzere bazı kritik illerde işbirliklerinin devam edeceğini dile getirdi.

Destici, şunları kaydetti:

"Tabii büyükşehirlerde ve özellikle bizim aday göstermediğimiz ilçelerimizde biz yine Cumhur İttifakı'yla işbirliğimizi sürdüreceğiz. Ama biz seçime Gölbaşı'nda kendi adayımızla giriyoruz ve burada kendi adayımızla yarışıyoruz. Şu anda da biz inşallah çok iyi bir durumdayız. Gölbaşı'nda çok önde olduğumuzu ifade edebilirim. Vatandaşlarımızın gün geçtikçe de teveccühü artıyor. Buradan da vatandaşlarımızı ayrıca teşekkür ediyorum."

Destici, daha sonra Belediye Başkan adayı Gökhan Koçak'ın Seçim Koordinasyon Merkezi'nde partililerle buluştu.

Ziyaretlerde Destici'ye, Koçak ile partisinin ilçe başkanı Orhan Şahin eşlik etti.

Kaynak: AA / Politika

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