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Mustafa Destici, 12 Eylül Darbesi'nin 44. Yıldönümünde Şehitlerini Andı

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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 12 Eylül 1980 darbesinin 44. yıl dönümünde, darbe sırasında ve sonrasında şehit edilen dava arkadaşlarını rahmetle andı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, darbe mahkemelerinde idam edilen ve işkencelere maruz kalan milliyetçileri anarken, şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu'nu da saygıyla yad etti.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 12 Eylül 1980 darbesinin 44'üncü yıl dönümü nedeniyle öldürülen ve idam edilen dava arkadaşlarını rahmetle andığını açıkladı.

BBP Genel Başkanı Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet tarihimizin en karanlık ve en acılı dönemlerinden 12 Eylül 1980 darbesinin 44'ünüc yılında; 12 Eylül öncesinde, alçakça, haince, kahpece, vahşice şehit edilen tüm dava arkadaşlarımızı; darbecilerin hukuksuz ihtilal mahkemeleri aracılığıyla idam ettikleri, Mustafa Pehlivanoğlu, Cevdet Karakaş, İsmet Şahin, Fikri Arıkan, Cengiz Baktemur, Ali Bülent Okan, Ahmet Kerse, Halil Esendağ, Selçuk Duracık ile işkencelerde ve ağır cezaevi şartlarında şehit edilen dava arkadaşlarımızı rahmetle yad ediyorum. 12 Eylül öncesinde, darbe mahkemelerinde, cezaevlerinde, 12 Eylül sonrasında, Türk milliyetçilerinin yüz akı ve gururu olmuş, rahmetli şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nu da tekrar, sevgiyle, saygıyla, hasretle, rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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