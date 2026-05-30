Haberler

BBP lideri Destici'den 33 yıl vurgusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin 33 yıllık geçmişinde yolsuzluk olmadığını, temizlik ve dürüstlükle dimdik ayakta olduklarını söyledi. Yerel seçim başarısını genel seçimlere taşıyacaklarını belirtti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "BBP'nin 33 yıllık geçmişinde yolsuzluklar, hırsızlıklar, gayriahlakilik yok. Vatanseverlik, milletperverlik, temizlik, dürüstlük, ahlak, inanç ve maneviyat var. Onun için biz 33 yıldır dimdik ayaktayız ve Allah'ın izniyle daha güçlü bir şekilde ayakta olacağız." dedi.

Destici, partisinin İl Başkanlığı tarafından Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma programında, vatandaşların bayramını tebrik etti.

BBP'nin millet ve memleket için durmadan çalıştığını belirten Destici, "Şehit Muhsin Başkanımızın emanetini ve bize vasiyeti olan milletin muktedir iktidarını gerçekleştirene kadar inşallah çalışmaya devam edeceğiz. Bunu Sivas'ta gerçekleştirdik, inşallah Türkiye'de de BBP bayrağını en yükseğe çekene kadar millete, Türk-İslam coğrafyasına hizmet edene kadar mücadelemize devam edeceğiz." diye konuştu.

BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayallerini gerçekleştirmek için siyasi mücadeleye devam ettiklerini dile getiren Destici, "Doğu Türkistan'dan Filistin'e, Kafkaslar'dan, Kırım'dan, Myanmar'a, bu Türk-İslam coğrafyasındaki işgaller, soykırımlar, katliamlar bitene kadar da biz bunun mücadelesini vereceğiz. Oraları asla unutturmayacağız, unutulmasına müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Destici, bayramda yaşanan trafik kazalarına dikkati çekerek, yola çıkacakları dikkatli ve tedbirli olmaya davet etti.

"BBP'nin örnek belediye başkanları var"

BBP'nin güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini söyleyen Destici, şunları kaydetti:

"İnşallah yerel seçimlerde yakaladığımız büyük başarının bir benzerini genel seçimlerde yakalayacağız ve BBP olarak Sivas'ı TBMM'de temsil edecek bir noktaya geleceğiz. BBP'nin tertemiz bir mazisi, tertemiz şehit bir genel başkanı var. BBP'nin 33 yıllık geçmişinde yolsuzluklar, hırsızlıklar, gayriahlakilik yok. Vatanseverlik, milletperverlik, temizlik, dürüstlük, ahlak, inanç ve maneviyat var. Onun için biz 33 yıldır dimdik ayaktayız ve Allah'ın izniyle daha güçlü bir şekilde ayakta olacağız. Hareketimizi en yüksek noktalara hep birlikte taşıyacağız. BBP'nin örnek belediye başkanları var, örnek belediyecilik hizmetleri var. Bu yereldeki başarımız Allah'ın izniyle genele mutlaka yansıyacaktır ve BBP'nin önümüzdeki seçim yükselme ve mecliste ciddi bir grupla yer aldığı seçim olacaktır."

Destici, "Terörsüz Türkiye" sürecine de değinerek, PKK'nın şartsız, pazarlıksız ve müzakeresiz tüm unsurlarıyla silah bırakması, kendisini feshetmesi gerektiğini dile getirdi.

BBP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nın 7 Haziran Pazar günü gerçekleştirileceğini anımsatan Destici, partiye, camiaya, tüm dava arkadaşlarına, ülkeye ve Türk milletine hayırlı olmasını diledi.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ve BBP İl Başkanı Hakan Sezerer de konuşmalarında vatandaşların bayramını tebrik etti.

Konuşmaların ardından Destici, partililerle bayramlaştı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
Kılıçdaroğlu, 'Hain' sloganlarına kendisini Atatürk'e benzeterek yanıt verdi

"Hain" sloganlarına olay yanıt! Kendisini Atatürk'e benzetti

Özgür Özel kalabalıkla Anıtkabir'e yürüdü: Bu iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır

Özgür Özel'den gövde gösterisi! Kalabalıkla Anıtkabir'e yürüdü
Özgür Özel'in mitingine katılamayan CHP'li belediye başkanı, kendi maketini yolladı

Ayağını kıran CHP'li Belediye Başkanı, safını böyle ilan etti
Icardi, Galatasaray yönetimini çıldırttı

Yönetimi çıldırttı, kalması mucize olur
Ünlü oyuncudan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek mektup: Sizden arınmış bir ülke istiyorum

Ünlü oyuncudan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek mektup
AK Parti'nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam

İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
7 ay önce aracını sattığı kişiden gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı

7 ay önce aracını sattığı kişiden gelen mesajla şoke oldu

'Kocamla ilişkin var' dedi, genç kızı defalarca bıçakladı

"Kocamla ilişkin var" dedi, genç kızı defalarca bıçakladı
42 ili birbirine bağlayacak proje! Yarısına yakını bitti

42 ili birbirine bağlayacak proje! Yarısına yakını bitti
Rakam inanılmaz! İşte bütün kurbanlıklarını satan besicinin 1 yılda kazandığı para

Kurbanlıkları satan besicinin 1 yılda kazandığı paraya bakın