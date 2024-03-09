BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Kadına şiddet ölümle sonuçlanıyorsa idam cezası getirilmelidir

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Şiddet bir kadına, bir çocuğa, bir kız çocuğuna, bir engelliye yapılıyorsa buna sonuna kadar karşıyız ve bu şiddeti kim gerçekleştiriyorsa gerçekleştirsin eli kırılmalı, uygulanmış şiddet, ölümle sonuçlanıyorsa ona da idam cezası getirilmelidir." dedi.

Partisinin kadın kolları tarafından kentteki bir düğün salonunda düzenlenen "Kadınlar Günü Buluşması" programında konuşan Destici, ramazan ayının yeryüzündeki tüm mazlumlar için kurtuluşa vesile olmasını temenni etti.

Bazı çevrelerin İslam ile kadın arasında bir problem varmış gibi göstermeye çalıştığını ifade eden Destici, "Sanki İslam kadını öteliyormuş gibi, sanki bizim Türk kültürümüz, ahlakımız, inancımız kadını ikinci plana atıyormuş gibi bir kanaat oluşturmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

"Kadınlarımızı çalışma hayatında görmek istiyoruz"

Buna başka çevrelerin de eklendiğini dile getiren Destici, şunları söyledi:

"Kadınlarımız da her türlü hakkı elbette ki hukuk, ahlak ve İslam çerçevesinde yaşamak ve kullanmak hakkına sahiptir ve kullanmalıdır. Kadınlarımızı çalışma hayatında da elbette görmek istiyoruz. Ama kadına yakışır bir şekilde, yine aynı şekilde okul hayatında, eğitim hayatında öncelikli olarak görmek istiyoruz. Eğer kadın eğitimli olmazsa evde çocuğunu nasıl eğitecek, evini nasıl yönetecek, ailesine nasıl sahip çıkacak. Bunun için kadınlarımızın mutlaka ama mutlaka iyi eğitimli olması gerekmektedir. Bunun için de kadınlarımızın rahatça okuyabileceği okullar, rahatça eğitim görebileceği eğitim kurumları ve rahatça hayatını devam ettirebileceği çalışma hayatındaki koşullar iyileştirilmeli, daha da iyileştirilmelidir."

"Kadına şiddet ölümle sonuçlanıyorsa idam cezası getirilmelidir"

Türkiye'de kadın denildiği zaman akla gelen en büyük konunun kadına şiddet olduğuna dikkati çeken Destici, şöyle devam etti:

"Türkiye'de kadın dediğimiz zaman aklımıza gelen en büyük konu maalesef kadına şiddet ve bu şiddet sonucu oluşan ölümler, bunun yanında tacizler... Büyük Birlik Partisi olarak şiddet kimden gelirse gelsin ve kime karşı yapılırsa yapılsın bunun sonuna kadar karşısındayız. Şiddet bir kadına, bir çocuğa, bir kız çocuğuna, bir engelliye yapılıyorsa buna sonuna kadar karşıyız ve bu şiddeti kim gerçekleştiriyorsa gerçekleştirsin eli kırılmalı, uygulanmış şiddet ölümle sonuçlanıyorsa ona da idam cezası getirilmelidir. Biz bu konuda çok samimiyiz, bununla ilgili Meclis'e kanun teklifi verdim. Onun için biz burada kadına şiddete sonuna kadar karşıyız ve bunun önlenmesi için de ne gerekiyorsa, hangi tedbir alınması gerekiyorsa alınmasının yanındayız ve kadına şiddete cezaların arttırılmasından yanayız. Bu konuda yasal düzenlemeler iyileştirildi ama hala sonu ölümle biten şiddet, tecavüz ya da tacizlerde mutlaka idam cezasının getirilmesinden yanayız."

Destici, bazı kesimlerin bu konuda "İstanbul Sözleşmesi" diye tutturduğunu söyleyerek, "Bizim kadına şiddeti önlemek için İstanbul Sözleşmesi'ne ihtiyacımız yok. Biz bunu kanunlarımızda, Anayasa değişikliğiyle düzenleriz. İdam dışındaki bütün düzenlemeler de yapıldı. İstanbul Sözleşmesi'nde aslında malum çevrelerin amacı kadına şiddeti önlemek değil, kadına şiddeti bahane kılarak Türkiye'de maalesef bizim inancımızın, kültürümüzün kabul etmeyeceği ve bu salonda bulunan herkesin sapkınlık olarak niteleyebileceği ilişkileri meşrulaştırma çabasından başka bir şey değildir. Onun için biz buna karşıyız." diye konuştu.

"Terörün karşısında durmaya devam edeceğiz"

Kırmızı çizgilerinin terör ve şiddet olduğunu vurgulayan Destici, "Kim terör örgütüne sempati duyuyorsa, kim terör örgütünün siyasi uzantılığını yapıyorsa, sözcülüğünü yapıyorsa ve kim terör örgütünün siyasi partisiyle işbirliği yapıyorsa biz buna karşıyız ve buna sonuna kadar da karşı durmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın, "Başkan seçilirsem belediyenin kapıları DEM Parti hariç herkese açık olacak" sözlerini anımsatan Destici, konuşmasını şöyle tamamladı:

"PKK'nın uzantılarıyla iş birliği yapmak ya gaflettir ya delalettir ya da ihanettir. Hangisi olursa olsun biz bunu kabul etmiyoruz. Bakın o işbirliğine de Afyon'dan bir kadın siyasetçi bayrak açtı. Şimdi o işbirliğini yapanlar genel başkanları, İstanbul belediye başkan adayları ne yapıyor, toparlamaya çalışıyor. Ama Afyon belediye başkan adayları, kadın, hanımefendi açıkça bunu ortaya koydu. Dolayısıyla da burada da işte kadınların siyasette olmasının ne kadar önemli olduğunu bir kere daha söyledim. O partide erkek bir siyasetçinin açıktan söyleyemediğini bir kadın siyaseti çok açık bir şekilde söyledi ve onların terör örgütünün partisiyle işbirliğini ifşa etti. Şimdi etekleri tutuştu ve bunu toparlamaya çalışıyorlar. Ama güneş balçıkla sıvanmaz. Onun için diyoruz ki terörden, teröristten ve onların uzantılarından uzak durun."

Destici, partisinin Sivas Belediye Başkan adayı Adem Uzun'a destek istedi.