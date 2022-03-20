BBP Genel Başkanı Destici, Malatya'da ziyaretlerde bulundu
AA - Yeter Erdine - Politika
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Malatya'da ziyaretlerde bulundu.
MALATYA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Malatya'da ziyaretlerde bulundu.
Malatya Valisi Aydın Baruş'u ziyaret eden Destici daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne geçti.
İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, ziyarette Destici'ye Malatya kayısısı ve günün anısına plaket verdi.
Ziyaretler basına kapalı gerçekleşti.